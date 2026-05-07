亞太成棒主球場場外招商2度流標 南市府轉彈性市集因應

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用後，場外攤商招商引發爭議，歷經政策調整後再度公告招商，仍連續2次流標，成為外界關注焦點。台南市體育局表示，現階段暫不進行第3次招商，未來將依大型賽事、人流規模與球迷需求，改採彈性規畫臨時市集及餐飲服務配置。

亞太成棒主球場場外攤商爭議因長期與球團合作的場外攤商，在開幕賽營運僅3天即遭撤出，改由市府重新招標，引發球迷反彈與抵制，市府一度緊急喊卡，4月中旬雖重新調整內容再度公告招商，但已流標2次。

體育局表示，目前場內既有餐飲賣場可提供基本服務，暫不規畫場外攤商第3次招商，未來將視大型賽事、人流規模及球迷需求，採彈性方式規畫臨時市集與餐飲服務配置。至於場內硬體如座椅與排水等問題，因賽季持續進行，預計將在賽季結束統一改善。

台南市長黃偉哲今受訪時也強調，成棒主球場若有球團或第三方業者有意承租經營，現階段須與市府洽談合作方式，未來將研議更完善的制度，盼達到市府與經營方雙贏，而非由單方面承擔成本。

他表示，主球場當初斥資18億元興建，屬於全民財產，市府有責任對市民交代，因此未來不論採OT或委外經營模式，承接單位都應提出合理條件，與市府建立長期且穩定的合作關係，兼顧公共利益與球場永續經營。

黃偉哲也說，從近期賽事進場人數來看，新球場已展現帶動棒球風氣的成效，過去舊球場座位數約近萬席，平均觀賽人數約7000多人；新球場在設備與座位規模全面升級後，平均進場人數已突破萬人，顯示球迷接受度與觀賽意願明顯提升。