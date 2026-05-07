影／混障綜藝團前進台南看守所 精彩演出掌聲笑聲不斷

台南看守所今天邀請混障綜藝團到所表演歌舞、樂器演奏、手語默劇、武術等才藝，贏得4百多收容人與外賓熱烈掌聲。主持人金馬獎得主李淑楨還邀請收容人上台互動、演出，玩「比手畫腳」遊戲，台上台下笑聲掌聲不斷。

其中團員郭韋齊彈奏歌手光良的名曲「童話」，李淑楨請一位收容人上台，在旁看她用沒有手指的雙臂彈琴，結束時收容人非常感動，直言看了郭韋齊的演出、聽過她的故事，讓人相信只要不放棄、都會有希望。郭韋齊因常帶樂觀笑容人稱「微笑天使」。

混障綜藝團2005年成立，是台灣首個肢障、視障、聽語障、腦性麻痺、截肢等不同身障人士組成的專業表演團體。

該團金鐘獎得主劉銘團長帶領。團名意指「混在一起、更有保障」，團員身懷絕技，透過歌唱、舞蹈、樂器演奏等演出，每年到監所、校園、醫院上百場巡迴演出，傳遞「不向命運低頭」的生命教育正能量。

所長于淑華感謝曾任南所所長的犯罪矯正協會總會秘書長葉漢潼、台南分會副會長市議員林燕祝、台灣更生保護會、永續價值共創絕對及全球人壽、友善團購等大力協助，支持贊助促成這次演出。

混障綜藝團前進台南看守所，精彩演出掌聲笑聲不斷。記者周宗禎／攝影

混障綜藝團前進台南看守所，精彩演出掌聲笑聲不斷。記者周宗禎／攝影

台南看守所所長于淑華（左）感謝各界支持贊助演出。記者周宗禎／攝影

混障綜藝團前進台南看守所，精彩演出掌聲笑聲不斷。記者周宗禎／攝影

台南看守所所長于淑華（左）感謝各界支持贊助演出。記者周宗禎／攝影

台南看守所所長于淑華（左）感謝矯正協會等單位大力支持。記者周宗禎／攝影