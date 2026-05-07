藝術踩紅線？站女校門口拍「融化冰淇淋」涉性暗示 台南個展挨轟急撤展

台南中西區「絕對空間」近期一檔「弄一弄就出來了」個展，藝術家在未經允許與申請下，站在女校大門口、手拿著冰淇淋直到它融化，並將過程拍攝成作品展出，表達眼睛吃冰淇淋，且個展主題又牽涉到性暗示，引發許多女學生及家長怒火，直呼「看了很不舒服」；文化局獲悉後，已要求「絕對空間」撤下該檔展覽。

據了解，該檔個展由一名李姓碩士生策劃，4月22日起在絕對空間展出，原預計展出約1個月，但其作品內容不僅對女學生不當意淫，且涉及違反兒少法與個人隱私，引發許多民眾及家長不滿，有網友查出，展覽竟還獲得南市府文化局補助，質疑公部門為何審核會通過。

對此，文化局表示，該展覽是「絕對空間」以2026年上半年度整體展覽計畫申請，並獲得視覺藝術類補助，原規畫邀集多位新銳藝術家，透過藝術創作回應空間、物質與當代社會議題，展現多元藝術觀點與實驗精神，並非補助單一個展。

文化局強調，市府一向尊重藝術創作自由，也重視文化場域作為公共對話平台的角色，但任何展演內容仍應建立在法律規範、社會倫理與公共責任的基礎之上，針對該展覽內容涉及未成年人權益及個人隱私等爭議，第一時間已要求停止展出，並同步下架相關公開內容。

文化局表示，後續將啟動行政查核程序，全面釐清展覽規畫、執行與審查過程，未來也會全面檢討現行補助審查與執行管理制度，強化展覽內容的風險評估、專業輔導及審查機制，涉及兒少與隱私議題時，將以更高標準嚴格把關。

藝廊「絕對空間」也發布道歉聲明，「針對當期展覽內容引發的社會疑慮與討論，致上最深歉意，並且即日起停止此檔展覽展出，本空間也無法接受任何涉及侵害未成年人權益及個人隱私之內容與行為...再次向所有因此事件受到影響與關心此事的人表達歉意。」