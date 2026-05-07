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台南檢討水肥處理費 環保局：成本估每公噸1000元…與現行130元落差大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
水肥業者卸肥至投入口。圖／台南市環保局提供
水肥業者卸肥至投入口。圖／台南市環保局提供

針對水肥處理費及收受量能議題，台南環保局指出，現行水肥代處理費率為本市產生者每公噸130元，外縣市採專案申請方式每公噸600元。考量本市水肥處理包含設施建置、土地取得、操作維護、水肥轉運及地方回饋等成本，經估算每公噸處理成本約1000元，與現行收費仍有相當落差，後續將朝費率合理化方向研議。

環保局說，參考外縣市水肥代處理費每公噸介於50元至400元間，台南市費率並非最高，惟為避免調整後增加業者負擔並可能轉嫁民眾，後續將依法制程序辦理預公告及召開說明會，廣納各界意見，兼顧業者經營及市民權益。

目前台南市3處水肥收受場所每日總收受量能約450公噸，與今年每日平均進場量約389公噸相比，整體收受量能仍有餘裕，運作情形維持穩定。

為進一步提升水肥處理量能，環保局已與水利局研議，規畫將安平區海興段水肥投入口管線口徑，由現行200毫米擴增至400毫米，目前正辦理土地撥用程序。工程完成後，預期可提高每日收受上限，減少因當日收受量額滿，導致業者無法即時進場、需延後至隔日處理的情形，進一步提升本市水肥清運調度彈性及環境衛生品質。

水肥 環保局 台南

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