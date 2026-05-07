台南「絕對空間」特展疑涉未成年人隱私 緊急撤展道歉

台南市中西區藝術展演基地「絕對空間」特展，疑涉及未成年人權益及個人隱私，南市府今天表示，當期特展已撤展，「絕對空間」也發出聲明道歉。

絕對空間發出聲明指出，此次展覽內容引發社會疑慮與討論，向大眾致上最深切歉意，已於第一時間關閉展覽與所有公開內容，即日起停止此檔展覽展出。

絕對空間表示，無法接受任何涉及侵害未成年人權益及個人隱私的內容與行為。藝術創作與展覽皆應建立於對個人尊嚴、法律規範與倫理界線的尊重上，對於未能在展覽前充分檢視作品可能涉及的法律與倫理爭議，並善盡內容審查與把關責任，深感抱歉。

南市府文化局指出，「絕對空間」特展獲得市府2026年上半年度整體展覽計畫視覺藝術類補助，規劃多名新銳藝術家透過藝術創作回應空間、物質與當代社會議題，展現多元藝術觀點與實驗精神。

文化局說明，「絕對空間」特展疑似涉及未成年人權益及個人隱私等爭議，在接獲反映後，第一時間停止展出，並同步下架相關公開內容。文化局隨即啟動行政查核程序，全面釐清展覽規劃、執行與審查過程是否涉及相關法律或補助規範問題。

文化局表示，藝術創作固然應保有思辨與批判空間，但在面對公共展覽時，更需審慎考量社會觀感與觀展對象，尤其涉及兒少與隱私議題時，市府將以更高標準嚴格把關。

文化局強調，將全面檢討現行補助審查與執行管理制度，強化展覽內容風險評估、專業輔導及審查機制，讓藝術創作與公共價值在相互尊重中持續並行發展。