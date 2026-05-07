嘉縣推暑假親子鐵道之旅 搭蒸汽火車遊阿里山

嘉義縣政府與旅行社合作推出13團暑假親子鐵道之旅，搭乘由百年蒸汽火車頭帶動的福森號、栩悅號特色車廂，串聯林鐵阿里山、沼平、祝山等車站及景點，今天起線上開賣。

嘉義縣政府今天舉行「嘉義親子鐵道旅遊」宣傳記者會，邀請鄒族「谷簏瑪文化創意工作室」表演傳統歌謠，並展示各種與阿里山林鐵相關的周邊商品、車站紀念章。縣長翁章梁、林保署嘉義分署副分署長魏郁軒及雄獅旅行社副總經理方志雄等人出席。

翁章梁今天化身行銷人員，推銷暑假親子鐵道之旅特色。他表示，家長一定在想暑假要帶小朋友去哪裡玩，縣府幫大家準備好了，就到阿里山搭小火車，遊程一次領略生態、文化、歷史之美。

翁章梁指出，13團遊程涵蓋2至4日不同路線，串聯阿里山、沼平、祝山等經典車站及在地景點，今天起線上開賣，前1000名報名成功者可獲贈「火龍果米磚」及「福森號或栩悅號限量列車紀念磁鐵」。

方志雄表示，阿里山的鐵道、森林、雲海很值得推廣到全世界，希望民眾都能上山欣賞美景，且福森號、栩悅號只有在嘉義能搭乘。

此外，嘉義縣文觀局推廣阿里山鐵道之旅，特別設計「小小鐵道迷電子集章」活動，6月1日至8月31日期間，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，即可於森林鐵道沿線17個車站進行數位集章，完成3處集章即可獲得電子證書，前1000名還可申請紙本證書寄送留念。今年更增設隱藏版「十字路車站實體印章」，讓孩子在數位集章之餘，也能體驗親手蓋章的樂趣。

文觀局表示，今年也與阿里山生態旅遊協會合作，推出暑期限定3場「十字路車站親子導覽走讀」，由在地專業職人引路，帶領親子走訪十字路車站、體驗手洗愛玉、與福森號特色列車合影及享用餐盒，從不同角度認識鐵道文化與山城風貌。活動自6月1日中午12時起開放線上報名（https://forms.gle/rYiDkbmGxYmyN9aa8）。