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嘉義朴子真人藝閣5月8日登場 送20台電視、10台iPad

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子真人藝閣5月8日、9日登場，今年打造6輛全新藝閣車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子真人藝閣5月8日、9日登場，今年打造6輛全新藝閣車。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子天公壇一年一度真人藝閣5月8日、9日將登場，慶祝配天宮媽祖誕辰，今年打造全新6輛藝閣車，提升安全規格，準備20台電視、10台iPad等大獎，獎品兌換券放在扭蛋內，由孩童從車上拋擲，朴子街區將湧入上萬人，廟方邀請信眾共襄盛舉，延續百年傳統文化。

議員黃嫈珺是朴子真人藝閣發起人之一，她說，朴子天公壇今年準備10台55吋電視、10台43吋電視、10台iPad等大獎，準備2000顆扭蛋，顆顆有獎，由學童在藝閣車上拋擲，拿到扭蛋可至天公壇兌換獎品。她也將在5月8日粉墨登場參與活動，發送康乃馨結緣。

天公壇主委林博文說，配合交通法規新制，今年打造全新藝閣車輛，成本較往年增加近一倍，每輛車都具備合法車籍，提升整體安全性。扮仙學童都須由家長全程陪同照顧，也招募百名家長志工及護衛隊維持秩序，並替參與人員投保，盼兼顧傳統文化與活動安全。

天公壇副主委吳清隆說，配天宮媽祖遶境與真人藝閣文化可追溯至日治時期，根據台灣日日新報記載，朴子配天宮在大正8年、1919年開始舉辦遶境，當時已由地方工商團體贊助藝閣參與遶境，顯見朴子真人藝閣歷史悠久，如今由天公壇延續百年傳統，別具文化意義。

廟方表示，一輛藝閣車可坐10名孩童，共有6輛藝閣車，兩天可提供120名孩童參與，加上工作人員約出動400人。民間業者、信眾黃冠銘說，經營事業有成，連續八年贊助朴子天公壇真人藝閣，是他們的榮幸，感謝朴子天公祖保佑，讓家人平安身體健康。

嘉義縣朴子真人藝閣每年都準備電視等大獎，去年有人拿到大獎當場歡呼。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣朴子真人藝閣每年都準備電視等大獎，去年有人拿到大獎當場歡呼。圖／黃嫈珺提供

嘉義縣朴子真人藝閣5月8日、9日登場，今年有20台電視、10台iPad等大獎。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子真人藝閣5月8日、9日登場，今年有20台電視、10台iPad等大獎。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子真人藝閣5月8日、9日登場，今年有20台電視、10台iPad等大獎。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子真人藝閣5月8日、9日登場，今年有20台電視、10台iPad等大獎。記者黃于凡／攝影

黃嫈珺 朴子 媽祖

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