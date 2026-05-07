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台南25年以上老機車達9萬輛 議員批補助低、汰舊意願低

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡宗豪指10年以上老舊機車比例高，但汰換速度太慢。圖／蔡宗豪提供
台南市議員蔡宗豪指10年以上老舊機車比例高，但汰換速度太慢。圖／蔡宗豪提供

台南市約有56萬輛10年以上的老舊機車，占全體機車的一半，其中超過25年的超高齡機車更高達9萬輛車齡，議員指目前老車淘汰的速度顯然跟不上車輛持續老化的速度，造成老舊機車數量不減反增，淪為口號治理 ，市府缺乏明確汰舊目標與管理策略，質疑現行補助誘因不足，難以有效推動老車退場。

市議員蔡宗豪於今質詢指出，市府應明確訂定老舊機車汰除KPI與年度目標，並盤點實際仍在使用的高齡機車數量，研議提高補助金額、放寬申請資格至十年以上車齡，同時搭配空汙管制、停車管理與區域限制等措施，加速老舊機車退場。

蔡宗豪表示，老舊機車問題不只是空汙，更涉及公共安全風險。隨著車齡增加，零件老化可能提高交通事故風險，市府應掌握老舊機車肇事統計資料，並針對十年以上、甚至二十五年以上高齡機車，建立更完整的安全檢驗機制。

蔡宗豪指出，政府長期以來將10年以上機車視為老舊機車，但目前的補助制度卻僅限於92年底前出廠、車齡超過25年以上的車輛才符合資格 。他強調，民眾報廢老舊機車僅能領取約 1000 元至1500 元的補助，對比動輒 3、4 萬元以上的換車成本，根本是杯水車薪 。請市府研議提高補助金額，並將申請資格放寬至 10 年以上車齡，以實質誘因提升民眾的汰換意願 。

蔡宗豪提到，老舊機車除了空汙外，高齡機車所衍生的公共安全風險，老舊機車長期停放戶外，普遍存在煞車皮磨損、油管脆化及車架鏽蝕等機件老化問題，但現行制度下不論車齡高低，定檢項目竟都僅限於排氣檢驗，顯然極不合理 ，要求環保局應主動掌握老舊機車因機件老化導致交通事故的相關數據，建立更完整的高齡機車安全管理制度，以守護市民的用路安全 。

環保局長許仁澤表示，目前市府對老舊機車管理措施，包括增加定檢頻率、加強攔檢等，初步先落實盤查老舊機車，並搭配其他空汙措施，未來也會研議更積極作法，提升車主汰舊換新意願。

台南 蔡宗豪 機車

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