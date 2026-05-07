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水肥處理費高雄每噸50元 台南擬漲至200元 議員籲暫緩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水肥傳漲價，市議員陳怡珍認為處理量能提升前，應暫緩調漲。記者吳淑玲／翻攝
台南市水肥傳漲價，市議員陳怡珍認為處理量能提升前，應暫緩調漲。記者吳淑玲／翻攝

台南水肥處理量能不足，近期水肥清除商業同業公會又收到環保局公函，指出因近年水肥處理營運成本上升，以及設施設備維護、人力負擔增加，未來將調整汙水處理費用，議員今在議會質詢時指引發業者反彈與憂心，要求暫緩調漲；環保局說目前還在收集意見。

台南市環保局規畫台南市產生的水肥，處理費將由每公噸130元調整為200元；非台南市產生者，則由每公噸600元調漲至1000元。公會業者認為並非完全反對調漲，但漲幅應合理，且在處理量能未提升的情況下貿然漲價，將對業者造成沉重負擔。

市議員陳怡珍表示，目前水肥處理量能並未明顯增加，若僅單方面提高費用，恐衝擊相關產業營運，且高雄每噸才收50元，要求市府應先提升處理效率與量能，再進一步檢討收費標準，避免引發民怨。

市議員周嘉韋也接到公會反映，指環保局發文要求公會要7天就回應意見，時間上太趕，且在處理量能沒有提升之前，又調漲價格，以價制量會有問題，總體量沒有減少，但可以處理量不足，成本會轉嫁到民眾，未來不只業者會收到更多民眾陳情，認為不宜貿然漲價；也請環保局提供各縣市收費狀況，做為評估。

環保局長許仁澤回應，由於台南市汙水下水道普及率相對不足，導致水肥需投入較多前置處理作業，因此增加整體成本。目前調整至每公噸200元，仍屬全國中等價位，各縣市也因設施條件不同而有不同收費標準。未來也將配合水利局，在投入口增設完整管線設計，藉此提升整體處理量能。

陳怡珍強調，此案目前仍在廣納各界意見階段，要求環保局暫緩實施漲價方案，並持續與公會及業者溝通協調，在兼顧市政營運與產業生存之間取得平衡，待確認處理量能確實提升後，再行檢討調整。

台南市目前人口約 180 餘萬，但汙水下水道接管率僅約 30%，多數家庭與大樓廢水仍需仰賴民間水肥車抽取清理，議員指台南市每噸收費130元，且每天限制僅能收受 450 噸，相較於高雄市每噸 50元且無上限的政策，調漲費用恐引發強烈民怨。

水肥 環保局 台南

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