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營造寵物友善城市善終法制化迫切　嘉市議員要市府制定寵物殯葬條例

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員林煒軒（右）質詢市府建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員林煒軒（右）質詢市府建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

嘉義市毛小孩日增，友善寵物城市議題受關注，其中寵物善終還未法制化，議員林煒軒上午質詢，隨著飼養毛小孩家庭增加，寵物往生後的安置與火化需求也日益提升，要求市府比照已立法6縣市儘速研議制定「寵物殯葬自治條例」，建立完善制度，保障飼主與寵物權益。

市府建設處長羅資政答詢，目前仍在觀察整體寵物市場需求與後續發展，有進一步需求，將評估法制化，毛小孩屍體可送動保園區處置施。

林煒軒表示，許多飼主將毛小孩視為家人，當寵物離世時，往往是人生最難受的時刻，因此更希望寵物大體能被友善且有尊嚴地對待，而不是被隨意棄置。他指出，近年各地曾發生寵物遭不當火化、棄置等社會事件，引發外界關注，也凸顯地方政府建立制度的重要性。

林煒軒詢問羅資政，是否有必要制定寵物殯葬條例。不過羅資政回應，目前仍需觀察市場發展與實際需求，再研議後續推動方向。對此，林煒軒認為，寵物殯葬不只是產業管理問題，更涉及生命教育與城市價值。他指出，目前已有6個縣市推動寵物殯葬自治條例，透過法制化管理寵物火化、骨灰安置與業者規範，逐步建立動物友善城市形象。

林煒軒建議，市府應跨局處討論，包括民政、環保與動保等單位共同研議，建立完整制度。他強調，嘉義市若要打造真正的動物友善城市，就不該讓寵物生命最後一哩路缺乏制度保障，「不能一方面強調寵物友善城市，另一方面卻讓動保法制缺席。」

寵物 毛小孩 林煒軒

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