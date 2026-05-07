托嬰中心爆虐童列初犯！嘉市議員怒轟「換名字洗白」家長淚揭嬰兒滿身傷

嘉義市某托嬰中心爆發集體不當對待幼童事件，市議員黃思婷上午質詢痛批，涉案托育人員對多名嬰幼兒施暴，卻因無前科仍被認定為「初犯」，僅裁罰18萬元並限制3年不得任職，質疑制度荒謬，根本無法讓家長接受。市長黃敏惠認同加重罰責， 霸凌零容忍。

市府社會處長李思賢答詢，中央修法後已要求托育中心設置監視器並保存影像，市府目前正向中央爭取經費，規劃建置托育監管雲系統，未來將要求托育機構上傳影像，以強化監督。

黃思婷指出，事件之所以曝光，竟是因一名家長臨時送點心到托育中心時，從未完全拉上的窗簾縫隙中，親眼目睹老師不當對待孩子。她形容，家長手裡還拿著點心，卻看到孩子遭受粗暴對待，「那種心痛誰能接受？」

市府3月23日接獲陳情後，要求園方調閱近1個月監視器畫面，後續調查發現，涉案托育人員除對單一幼童不當對待外，還涉及其他孩童，因此依法裁罰18萬元、3年不得從事相關工作並公告姓名；托育機構則因管理疏失裁罰6萬元。

不過，黃思婷當場揭露多名幼童受傷狀況，包括11個月大嬰兒嘴角流血、遭劇烈搖晃；9個月嬰兒被粗暴拍打屁股、拉扯雙腳；另有雙胞胎幼兒手臂滿是瘀青與抓痕，甚至口水巾上還留有血跡。她痛批，這並非單一事件，而是在短時間內連續對不同幼童施暴，卻仍被認定為初犯，「如果去超商連偷三天東西，也能算初犯嗎？」質疑現行裁罰邏輯過於僵化。

李思賢回應，依中央現行法規，是否屬於「初犯」主要以過去是否有裁罰紀錄作為認定標準，因此本案雖已裁處最高額度18萬元，但依法仍屬初犯範圍。此外，黃思婷進一步揭露，涉案機構前身原為幼兒園，2016年起就曾因違反《幼兒教育及照顧法》遭裁罰，2019年至2022年間也陸續有違規紀錄，之後停業改名轉型為托嬰中心，如今又再度爆出不當對待事件。

她質疑，「同樣場所、同樣負責人，換個名字就變初犯？」認為制度形同縱容違規。對此，市長黃敏惠表示，中央修法與社會高度關注，正是希望透過制度改革建立讓家長安心的托育環境，市府後續也將持續強化監督與管理機制，避免類似事件再度發生。

嘉市議員黃思婷（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝