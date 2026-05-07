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歷史建築「文化路郵局」修復活化拖延5年還封閉！王美惠要求停止空轉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。記者魯永明／攝影

國內觀光客人數名列前茅的嘉義市文化路夜市，核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。立法委員王美惠日前在立法院交通委員會，向中華郵政董事長王國材反映，要求停止空轉加速啟動修復活化開放，帶動地方觀光商業發展；嘉義郵局說，內部整修工程正由郵政總公司進行招標作業。

王美惠指出，文化路郵局2021年5月啟動外牆修復工程，原訂工期360天，卻一路延誤至2024年10月才完成，總經費達5600多萬元。然而外牆完工至今逾1年半，整棟建物仍未啟用，期間甚至出現垃圾堆積、雜草叢生等情形，形同荒廢。她質疑，中華郵政5年更換5位嘉義郵局經理，政策缺乏延續性，導致工程與活化計畫延宕。文化路夜市為全國知名觀光熱點，每日人潮眾多，但郵局外圍長期被鐵皮圍籬包圍，影響市容。

民眾反映攤商將圍籬當作掛勾使用，懸掛清潔用具，凸顯空間閒置問題。民眾指稱修復活化工程長期拖延，行政效率低落，難接受。文化局表示，去年11月同意備查中華郵政提出的「原嘉義郵局修復再利用計畫」成果報告，待內部整修計畫完成，文化局將審查。

中華郵政回應，後續進行內部修繕工程，完工後規畫招商，引進商業與藝文空間，屆時拆除圍籬重新開放。依規畫，未來1樓設置特產商店及開放空間，2樓規畫藝文展覽、親子與郵政主題展示區，盼結合文化保存與商圈發展。

文化路郵局前身為1939年興建的嘉義郵便局，是少見的現代主義建築，已登錄為歷史建築。基地橫跨蘭井街至光彩街，位處市中心黃金地段。地方人士認為，完成修復活化，不僅保存文化資產，也有助帶動文化路商圈整體發展。

嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。立法委員王美惠日前在立法院交通委員會，向中華郵政董事長王國材反映，要求停止空轉加速啟動修復活化開放。圖／取自王美惠臉書
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復工程延宕5年，引發地方不滿。立法委員王美惠日前在立法院交通委員會，向中華郵政董事長王國材反映，要求停止空轉加速啟動修復活化開放。圖／取自王美惠臉書

嘉義 王美惠 中華郵政

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