福利挨批六都最差…台南敬老卡補助未納計程車 市府：仍須研議

台南的敬老卡目前只能搭公車，無法用於計程車，也未如其他都導入交通點數補助制度，多名議員昨質詢指出「福利是六都最差」，且南市許多偏鄉地區缺乏公車服務，若未建立計程車補貼機制，將影響長者基本就醫與外出需求，猶如陷入交通孤島。

針對議員建議導入交通點數補助制度，南市社會局表示，主因涉及經費規模龐大，初步估算為數億元等級支出，仍需整體、審慎評估財政負擔與政策效益。

市議員陳怡珍、林冠維等質詢說，目前六都中，僅台南敬老卡未納入計程車，但許多長者搭公車上下不方便，市府應盡速比照其他縣市，導入敬老卡或愛心卡搭乘計程車的補貼制度，並整合復康巴士、長照交通與計程車等多元運具，同時研議開放敬老卡點數可折抵醫院掛號費，打造更友善且公平的長者支持網絡。

議員認為，面對高齡化社會來臨，市府應以更積極態度完善長者交通與照護制度，確保每一名長者都能享有基本且便利的生活支持。

社會局表示，南市敬老卡目前申請比率八成六，有使用的約五成，敬老卡制度並未採點數制，而是提供交通補助使用機制，適用範圍包括市區公車、小黃公車免費，以及全台輕軌與捷運系統半價，且未設使用上限，至於計程車尚未納入補助範圍，相關方案仍在研議階段。