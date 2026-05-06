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亞太農業技術展 台南推智慧農業館拚輸出
2026亞太區農業技術展覽暨會議今天於大台南會展中心揭幕，台南市政府結合在地企業設置「台南智慧農業館」，展示多項成熟應用模式與創新資材，盼將「台南經驗」輸出到全世界。
台南市長黃偉哲下午走訪會場，了解各項展出內容並與業者共商產業前景，接受媒體聯訪表示，台南為台灣農業重鎮，擁有強大科技量能為後盾，透過將先進技術與綠能引進農產場域，能協助農民在面對極端氣候挑戰時，更穩定收穫優質農產品。
他說，台南智慧農業不僅扎根在地，更有實力將這套台南經驗輸出全球，且南台灣是台灣農業核心地帶，產業聚落最為完整，期盼亞太農業技術展未來能續留台南舉辦，讓產地與技術緊密連結，發揮最強大產業群聚效益。
台南市政府農業局提供資料指出，台南在產官學研協力下，已建構完善智慧農業生態系，市府積極推動農業機械一貫化生產，並結合冷鏈物流技術，填補勞動力缺口並提升農產品質，首創的「農來飛」預約機制，將無人機應用於農務執行與災損勘查，成為農業場域重要工具。
農業局指出，2026亞太區農業技術展覽暨會議展期持續至5月8日，「台南智慧農業館」內容涵蓋農業專用無人機、奈米植物保護、水產養殖免疫防護、數據化農業供應鏈、漁電共生實務及農業儲能微電網等領域，展示多項成熟應用模式與創新資材，展現接軌國際市場實力。
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