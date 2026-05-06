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嘉義馬稠後半導體產業園區招商 祭出前2年免租金
嘉義縣政府因應半導體供應鏈南移趨勢，啟動「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」第2次土地招商，縣府與台糖聯手以出租方式釋出44.47公頃用地，並祭出前2年免租金政策。
嘉義縣經濟發展處說明，這次出租公告範圍共26筆坵塊土地，由縣府向台糖公司採「包租代管」方式服務進駐廠商，已辦理公告，受理申租期間為即日起至6月18日，符合條件可享前2年免租金優惠，可至嘉義縣政府全球資訊網下載公告資訊，或聯繫縣府經濟發展處開發科。
嘉義縣政府發布新聞稿表示，半導體供應鏈南移趨勢正在加速，為補強產業生態系，正式啟動「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」第2次土地招商。縣府與台糖以出租方式釋出用地，主要協助關鍵設備、零組件與材料供應商建立鄰近嘉科園區的「半小時支援圈」。
縣府表示，馬稠後園區具交通便利性與完整生活機能，離嘉義科學園區及高鐵嘉義站約10分鐘車程，鄰近台82線東西向快速道路，可快速聯結國道1號、國道3號及台61線。
另外，為解決廠商進駐後的員工居住需求，縣府推動擴大縣治特區市地重劃案，規劃220公頃住宅用地，打造生活與產業兼具的優質環境。
縣府說，目前馬稠後園區公共設施即將完成，部分坵塊土地已經可以立即提供廠商建廠，滿足緊急建設需求。
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