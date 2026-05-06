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北港媽祖遶境昨熱鬧起駕 人潮爆棚接連傳出衝突

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨起連兩天盛大登場，神轎出廟一路炸轎炸不停，場面震撼。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨起連兩天盛大登場，神轎出廟一路炸轎炸不停，場面震撼。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮天上聖母南北巡遶境昨盛大起駕，展開為期兩天宗教盛事，北港鎮內湧入大批信眾與陣頭，街頭鑼鼓喧天、氣氛熱烈。不過人潮聚集也衍生摩擦，短時間內接連傳出兩起口角推擠事件，所幸衝突並未擴大，無人受傷。

其中一起發生在昨天下午遶境過程中，兩個外地贊境團體疑因抬轎順序問題發生爭執，進而推擠。警方指出，接獲通報後立即派員到場處理，現場未發現打架或明顯肢體衝突。經了解，被推擠的施姓民眾表示僅因口角引發肢體碰觸，並未受傷，警方已掌握相關對象身分，將依社會秩序維護法偵辦。

另一起則發生在當日下午5時許，一支北部宮廟進入朝天宮參香時，因將媽祖涼傘托舉高度過高，廟方志工出面勸導，雙方疑因語氣問題爆發口角，過程被民眾以手機錄影發布在網路社群平台。警方調查，現場僅止於言語爭論，未擴大為肢體衝突，也未接獲報案。

警方表示，媽祖遶境期間人潮密集、陣頭眾多，已加強周邊巡邏與秩序維護，對於公共場所滋事情形絕不寬貸，同時呼籲各進香團體遵守廟方規範，彼此尊重、理性溝通，共同維持宗教活動的莊嚴與安全。

北港朝天宮迎媽祖登場，用烤紅鐵犁劃過鞭炮引炸的「犁炮」，像機關砲一般，快速又震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮迎媽祖登場，用烤紅鐵犁劃過鞭炮引炸的「犁炮」，像機關砲一般，快速又震撼。記者蔡維斌／攝影

遶境 媽祖 北港朝天宮

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