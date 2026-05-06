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921大地震曾大規模落石 每逢颱風必坍…草嶺牛奶科明隧道通車了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，前年凱米颱風又再次坍方，縣府爭取納入中央凱米颱風災後復建計畫，去年底開工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。

位於草嶺149乙線（草嶺公路）6.3K處的牛奶科明隧道今通車，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源、張庭綺、草嶺村長陳兵通、樟湖村長廖永樹等人出席剪綵。

牛奶科為南投桶頭與雲林草嶺往來必經之路，地質脆弱、落石頻繁，早在921大地震時即曾大規模崩坍，被地方稱為「一萬方」。交通工務局長汪令堯表示，每逢颱風，牛奶科段常因落石阻斷通行，凱米颱風再度引發落石坍方，嚴重威脅用路安全，縣府遂爭取納入中央災後復建計畫，獲核定逾6149萬元推動新建明隧道工程。

汪令堯說明，牛奶科明隧道去年底動工，共施作長72公尺隧道，並改善周邊道路共110公尺，為徹底解決落石問題，施工期間再追加約2500萬元經費，進行「上邊坡削坡工程」，將原有不穩定巨石削除，消除源頭風險，另外在明隧道上方多設1個緩衝平台，約2個足球場大，落石先減速流動，再順著地形滾到下邊坡。

工程推進過程面臨時間與天候雙重壓力。施工團隊評估5月汛期雨量將倍增，為避免降雨影響施工安全與品質，決定加倍投入人力、日夜趕工，在不延長工期前提下，將原訂200日曆天大幅壓縮至110日完成，提前在汛期前竣工。

陳兵通表示，「牛奶科」是草嶺與南投竹山、嘉義阿里山及梅山等地往來之路，能夠新建明隧道對於交通運輸改善不少；林慧如則感謝各團隊努力。

張麗善說，未來明隧道的維護管理將移交古坑鄉公所接手，面對山區的各項天災、風災挑戰，唯有透過公私協力、才能守護美麗的山林與家園。

雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車，交工局長汪令堯說明施工經過。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，縣府去年底動工施作牛奶科明隧道，趕在今年汛期前完工，今正式通車，交工局長汪令堯說明施工經過。記者陳雅玲／攝影

草嶺 張麗善 921大地震

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