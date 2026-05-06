「台南活字典」詹評仁故居掛牌

台南市政府5日上午於麻豆區舉行歷史名人故居掛牌儀式，由台南市長黃偉哲親自為本市學術教育類歷史名人、有「柚城逸士」與「台南活字典」之稱的資深文史工作者詹評仁故居揭牌。現場儀式隆重而不失親切，詹評仁家屬與多位民意代表、地方文史工作者及鄉親齊聚一堂，在新生代舞蹈團溫馨開場下，許多昔日與詹老師交情深厚的老友亦重逢相聚，氣氛熱絡感人。

黃偉哲市長表示，詹評仁老師畢生投入田野調查，亦是他心中敬重的「老老師」，自己早期在地方服務、參選立委時，選區便涵蓋麻豆，當時便常前來向詹老師請益。同時，詹老師不僅研究文化，更實踐文化傳承，也為台南留下豐厚且真實的庶民生活紀錄。此次故居掛牌不僅是對「柚城逸士」一生貢獻的崇高致敬，也感謝詹老師家屬的支持與協力，使這份珍貴的文化記憶得以向社會開放共享，延續其守護台南的初心。

詹評仁（1943－2024）為麻豆地區重要的資深文史工作者，長年深耕台南文獻蒐整與研究，累積近七十載。早年任職媒體期間，因採訪契機投入地方文史領域，自此展開超過一甲子的田野調查生涯。他治學嚴謹踏實，親自探勘逾五萬座墓碑，並查閱超過二十萬筆戶籍資料，以紮實考據為基礎，建構出深具系統性的地方史脈絡。詹老師畢生致力於「麻豆學」的建立，自34歲起即憂心地方耆老凋零，長年自費出版《麻豆鎮鄉土誌》等26冊專書，並曾受聘於真理大學講授鄉土文化，亦為麻豆區公所及地方廟宇撰寫碑文28則，為地方留下彌足珍貴的史料資產。其學識淵博、記憶驚人，素有「台南活字典」與「詹老爺」之美譽，並於2021年獲頒台南市卓越市民，2025年由文化局列為學術教育類歷史名人。

文化局長黃雅玲指出，市府推動歷史名人故居掛牌計畫，期望透過具體場域的標示與保存，深化市民對在地歷史人物的認識，讓文化記憶具體可感，真正落實「立足在地、走入生活」。目前台南市歷史名人已涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教與技術等八大領域，共計260位。自2015年啟動故居掛牌計畫以來，詹評仁故居為第32處完成掛牌之地標。

文化局進一步表示，未來市府將持續發掘並系統性整理更多對台南發展具關鍵影響的人物事蹟，透過空間標誌與文化敘事的結合，深化城市歷史紋理，強化市民的文化認同，讓台南深厚的人文底蘊在日常生活與街巷空間中持續流轉與傳承。

聚傳媒