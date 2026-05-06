台南「好孕專車」門檻高惹民怨 議員批孕婦被迫騎車上路

各縣市陸續推動孕產婦交通補助服務，「好孕專車」與兒童安全座椅計程車逐漸普及，但台南市現行制度仍設有申請門檻與使用限制，引發議員質疑與民怨，認為育兒交通政策明顯落後其他五都，要求市府儘速檢討。

市議員李宗霖表示，去年桃園市推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，解決家長臨時叫車卻無汽座的困境，上路首周即破60趟，顯示需求殷切。反觀台南，目前僅於「居家安胎補助」中附帶交通支持，惟須醫師診斷才能使用，門檻過高，難以回應多數孕產婦與育兒家庭的實際需求。

李宗霖指出，從台北市結合Uber提供最高300元補助與汽座車輛，到新北市提供28趟次補貼，再到桃園補助最高9000元並擴及產後1年，各縣市政策已朝「普及化、安全化」發展。但台南的孕婦與家長往往被迫騎乘機車外出，就醫與接送幼兒宛如「障礙賽」，不僅不安全，也加重家庭負擔。

他進一步建議，市府應研議導入兒童安全座椅計程車制度，並提供駕駛安裝汽座誘因，同時放寬補助資格與擴大適用對象，並可先以中低收入戶試辦，再逐步擴大。

市議員蔡宗豪也指出，現行台南好孕專車需醫師證明及懷孕條件限制，導致許多孕婦初期不適或後期行動不便時難以使用，申請流程亦過於繁瑣。他認為，應比照其他縣市簡化流程，改以孕婦健康手冊即可申請，並導入數位化與與車隊串接系統，減少核銷與墊付負擔。

蔡宗豪同時主張，補助應從產前延伸至產後一年，涵蓋產後回診、嬰幼兒接種及心理諮詢等交通需求。他指出，桃園等地已將補助延伸至產後支持，台南相關政策仍顯不足。

對於議員建議，社會局長郭乃文表示，目前好孕專車主要針對醫師認定需安胎等特殊情況提供協助，市府也正研議偏遠地區及交通需求較高族群的改善方案，但相關預算尚未編列。針對擴大適用對象與數位化申請，將評估從中低收入戶先行試辦的可行性；至於延長至產後一年，因涉及財政與整體配套，仍需進一步研議。