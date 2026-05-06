快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「好孕專車」門檻高惹民怨 議員批孕婦被迫騎車上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
剛升格新手爸爸的台南市議員蔡宗豪關切現行台南好孕專車需醫師證明及懷孕條件限制，對孕婦不友善。圖／蔡宗豪提供
剛升格新手爸爸的台南市議員蔡宗豪關切現行台南好孕專車需醫師證明及懷孕條件限制，對孕婦不友善。圖／蔡宗豪提供

各縣市陸續推動孕產婦交通補助服務，「好孕專車」與兒童安全座椅計程車逐漸普及，但台南市現行制度仍設有申請門檻與使用限制，引發議員質疑與民怨，認為育兒交通政策明顯落後其他五都，要求市府儘速檢討。

市議員李宗霖表示，去年桃園市推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，解決家長臨時叫車卻無汽座的困境，上路首周即破60趟，顯示需求殷切。反觀台南，目前僅於「居家安胎補助」中附帶交通支持，惟須醫師診斷才能使用，門檻過高，難以回應多數孕產婦與育兒家庭的實際需求。

李宗霖指出，從台北市結合Uber提供最高300元補助與汽座車輛，到新北市提供28趟次補貼，再到桃園補助最高9000元並擴及產後1年，各縣市政策已朝「普及化、安全化」發展。但台南的孕婦與家長往往被迫騎乘機車外出，就醫與接送幼兒宛如「障礙賽」，不僅不安全，也加重家庭負擔。

他進一步建議，市府應研議導入兒童安全座椅計程車制度，並提供駕駛安裝汽座誘因，同時放寬補助資格與擴大適用對象，並可先以中低收入戶試辦，再逐步擴大。

市議員蔡宗豪也指出，現行台南好孕專車需醫師證明及懷孕條件限制，導致許多孕婦初期不適或後期行動不便時難以使用，申請流程亦過於繁瑣。他認為，應比照其他縣市簡化流程，改以孕婦健康手冊即可申請，並導入數位化與與車隊串接系統，減少核銷與墊付負擔。

蔡宗豪同時主張，補助應從產前延伸至產後一年，涵蓋產後回診、嬰幼兒接種及心理諮詢等交通需求。他指出，桃園等地已將補助延伸至產後支持，台南相關政策仍顯不足。

對於議員建議，社會局長郭乃文表示，目前好孕專車主要針對醫師認定需安胎等特殊情況提供協助，市府也正研議偏遠地區及交通需求較高族群的改善方案，但相關預算尚未編列。針對擴大適用對象與數位化申請，將評估從中低收入戶先行試辦的可行性；至於延長至產後一年，因涉及財政與整體配套，仍需進一步研議。

新婚不久的台南市議員李宗霖質詢反映準媽媽認為台南好孕專車福利最差。記者吳淑玲／翻攝
新婚不久的台南市議員李宗霖質詢反映準媽媽認為台南好孕專車福利最差。記者吳淑玲／翻攝

計程車 孕婦 台南

延伸閱讀

台南敬老卡只能搭公車…議員批福利六都最差 要求納計程車

影／竹縣產婦「每3人就有1人高齡」 吳旭智籲補助交通費與NIPT檢測

完善婦幼支持再升級 竹市推「祝你好孕2.0媽咪心晴包」計畫

提前保護新生兒！台南補助弱勢孕婦免費打RSV疫苗

相關新聞

台南敬老卡只能搭公車…議員批福利六都最差 要求納計程車

台南市「敬老卡」目前只能搭公車，無法用於搭乘計程車，亦未納入點數補助體系，多位議員指福利是六都最差，對長者日常生活造成不便，台南幅員廣大，許多偏鄉地區缺乏公車服務，若未建立計程車補貼機制，將使長者陷入

921大地震曾大規模落石 每逢颱風必坍草嶺牛奶科明隧道通車了

雲林縣古坑鄉草嶺村聯外重要道路之一縣道149乙線6.3K處牛奶科段，因地質脆弱，每逢颱風常因落石阻斷通行，前年凱米颱風又再次坍方，縣府爭取納入中央凱米颱風災後復建計畫，去年底開工施作牛奶科明隧道，趕在

閒置檳榔林變農場還獲環境教育獎 「疫情」成翻身關鍵

位於嘉義中埔鄉的築夢森居生態農場每年遊客逾兩萬人，是嘉義知名的環境教育旅遊熱點。但經營它的劉朝維夫妻倆其實曾因把檳榔林變農場，幾乎耗盡積蓄，偏又遇上疫情三年沒收入。然而也正是疫情，讓他們得以重新定位出

嘉市推公務車電動化遇挑戰 議員質詢充電設備落後

「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」於2025年施行上路，明定2025年起公務車不得換購燃油機車，2027年起不得編列預算新購燃油汽車 。市議員鄭光宏今天在議會質詢指出，今年仍有警察局等機關未依法遵換購

嘉市停車格激增民眾卻「無感」？議員質詢揭路邊停車位數字迷思

針對嘉義市停車位議題，市議員王浩今天在議會質詢中，針對交通處工作報告所呈現的停車格增加數據提出質疑。他直言，雖然帳面上數字呈現增長，但許多路邊停車格僅是將原有的白線區域重新畫設，並未真正開闢新的停車空

南市引進全市最高52公尺雲梯消防車 將配置在永康區

南市永康、東區等府城區域，近來高樓如雨後春筍冒出，高樓消防搶救更顯迫切，台南市政府斥資3650萬元，購入52公尺高消防雲梯車今舉行啟用儀式，也是全市最高的一輛，將配置在永康區第五大隊復興分隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。