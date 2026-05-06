5/17國際不再恐同日 台南永華市政中心將升彩虹旗

5月17日是「國際不再恐同日」，台南市政府今天表示，永華市政中心當天將首次升起彩虹旗，且串聯各機關、單位表達支持LGBTQ+族群。

市府今天發布新聞稿指出，5月17日「國際不再恐同日」當天，台南市永華市政中心將首次升起象徵性別平權的彩虹旗，民治市政中心、曾文市政願景園區也將擺置彩虹旗，讓台南走在平權議題道路上不缺席，願意成為同心協力的力量。

此外，市府5月11日起將透過跑馬燈、社群媒體、機關網站等方式宣導響應「517 國際不再恐同日」，整合各局處擺放彩虹旗幟，並邀請夫夫之道、變裝皇后鄧百百、瑞恩RayRay等人分享人生經驗及表演。

市府說明，「國際不再恐同日」緣起於世界衛生組織1990年5月17日將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類中刪除，代表不再將同性戀視為疾病。台灣2019年5月24日施行「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，進一步通過同志無血緣共同收養修法。