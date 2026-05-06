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台南敬老卡只能搭公車…議員批福利六都最差 要求納計程車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市敬老卡只能搭公車，議員要求納入計程車。記者吳淑玲／翻攝
台南市敬老卡只能搭公車，議員要求納入計程車。記者吳淑玲／翻攝

台南市「敬老卡」目前只能搭公車，無法用於搭乘計程車，亦未納入點數補助體系，多位議員指福利是六都最差，對長者日常生活造成不便，台南幅員廣大，許多偏鄉地區缺乏公車服務，若未建立計程車補貼機制，將使長者陷入「交通孤島」，影響基本就醫與外出需求。社會局表示有在研議，受限於市府整體財政狀況，目前推動相關政策仍有困難

市議員陳怡珍、林冠維等人均針對敬老卡提出質詢，目前六都中僅台南市未納入計程車，因有長輩搭公車上下不方便，要求市府儘速比照其他縣市，導入敬老卡或愛心卡搭乘計程車補貼制度，並整合復康巴士、長照交通與計程車等多元運具，同時研議開放敬老卡點數可折抵醫院掛號費，打造更友善且公平的長者支持網絡。

社會局表示，目前敬老卡申請八成六，有使用約五成。台南市敬老卡制度並未採點數制，而是提供交通補助使用機制，適用範圍包括市區公車包括小黃公車免費，以及全台輕軌與捷運系統半價，且目前未設使用上限，但計程車尚未納入補助範圍目前相關方案仍在研議階段，主因涉及經費龐大，需審慎評估財政負擔與政策效益。

對於其他六都多已導入交通點數補助制度，議員建議台南應研議跟進，並將計程車及醫療交通需求納入整體設計。市府回應，相關制度調整涉及經費規模龐大，初步估算為數億元等級支出，目前仍需整體評估財政狀況與政策可行性。

議員們強調，面對高齡化社會來臨，市府應以更積極態度完善長者交通與照護制度，確保每一位長者都能享有基本且便利的生活支持。

台南市敬老卡搭乘公車及小黃公車免費無限次數搭乘，民代爭取納入可用於計程車等交通工具。圖／南市府提供
台南市敬老卡搭乘公車及小黃公車免費無限次數搭乘，民代爭取納入可用於計程車等交通工具。圖／南市府提供

計程車 公車 台南

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