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嘉市推公務車電動化遇挑戰 議員質詢充電設備落後

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市公務車電動化進度緩慢，市議員鄭光宏籲盡速布建充電樁。圖／鄭光宏服務處提供
嘉市公務車電動化進度緩慢，市議員鄭光宏籲盡速布建充電樁。圖／鄭光宏服務處提供

「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」於2025年施行上路，明定2025年起公務車不得換購燃油機車，2027年起不得編列預算新購燃油汽車 。市議員鄭光宏今天在議會質詢指出，今年仍有警察局等機關未依法遵換購電動機車，甚至明年起將面臨電動汽車換購期，但市府南棟大樓停車場至今連充電樁都沒有，質疑永續政策淪為喊口號 。

鄭光宏表示，嘉義市既然率先訂定自治條例，各局處在換車時就應落實規範，否則條例將顯得曲高和寡 。鄭光宏質疑，去年底審查預算時就發現行政處、建設處及民政處等單位仍編列換購燃油汽車，今年包含府外單位如警察局與衛生局，總計換購的19輛公務汽車全數為燃油車，完全背離電動化進程 。

針對未換購電動車的原因，警察局長陳明志表示，基層同仁反應電動機車啟動須「靠卡」，反應速度比燃油車慢，且警察勤務具特殊功能需求，才選擇燃油機車 。建設處長羅資政則說，公務汽車常有跨縣市長途使用需求，考量載貨性與現階段燃油車較為方便，經評估後才採購客貨車 。

鄭光宏指出，目前的電動車續航力達400至500公里已非問題，各局處不敢換車的真正癥結在於「充電樁」 。他直言，去年與行政處討論時，發現府內南棟地下停車場根本未與台電進行電力需求評估與線路設計，若2年後必須全面換裝電動車，現在卻連基礎設備都沒有，政策將難以推行 。

鄭光宏說，淨零排放不能只是口號，市府應借鏡過去「班班有冷氣」的經驗，在硬體到位前先完成校園電力系統升級，目前應盡速啟動停車場用電及充電樁設置評估，為公務車全面電動化建立緩衝與備案 。

電動機車 充電樁 淨零

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