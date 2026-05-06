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嘉市停車格激增民眾卻「無感」？議員質詢揭路邊停車位數字迷思

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市新增路邊停車格，被議員批評只增加表面數據。圖為世賢路新畫設的停車格。圖／市議員王浩提供
嘉義市新增路邊停車格，被議員批評只增加表面數據。圖為世賢路新畫設的停車格。圖／市議員王浩提供

針對嘉義停車位議題，市議員王浩今天在議會質詢中，針對交通處工作報告所呈現的停車格增加數據提出質疑。他直言，雖然帳面上數字呈現增長，但許多路邊停車格僅是將原有的白線區域重新畫設，並未真正開闢新的停車空間，導致民眾實質感受與政府數據存在巨大落差。

王浩議員引用工作報告指出，本期新增世賢路三段、民國路、北港路及民生公園等處，共計增加 264汽車格。然而，他實際到現場勘查發現，許多地點在實施人行道改善工程前本來就可停車，工程後只是將其畫成格子並納入統計數字。以世賢路三段為例，原有的避車彎空間在畫線前後皆能停車，民眾認為只是「白線變格子」；而玉山路與民國路等處，早年在辦理台灣燈會等活動時，路側本就具備停車空間。他強調，部分新增格位位於郊區外環道，停車需求較低，導致數據雖然增加，市區卻仍一位難求。

交通處長呂獎慧表示，過去主要積極增設停車位，未來會針對民眾對數字增加的感受進行了解。

除了停車位問題，王浩也關心機車考照議題。他表示，機車路考項目如直線 7 秒、直角轉彎難度高，極需練習場地，但目前嘉義市監理站僅於周一至周五上班時間開放練習，假日及夜間並未對外開放。他進一步對比鄰近縣市做法，指出嘉義縣的水上鄉、梅山、東石、大林、新港、番路等鄉鎮，皆設有全天候或夜間可使用的免費機車考照練習場。其中水上鄉公所早在 2017 年即設有 5 座練習場，充分反映基層民眾需求。

呂獎慧表示，目前尚未從 1999 或其他陳情管道收到相關需求，後續將與嘉義監理所討論適當地點與可行性。

王浩表示，駕訓班是建立法規認知與基礎操作的地方，但民眾在考前需要的是反覆實際操作的練習空間，不能一直花錢去駕訓班練習。嘉義市作為人口密度極高的城市，機車考照需求龐大，市府應參考嘉義縣做法，積極研議增設全天候、免費的機車路考練習場地，以降低民眾因缺乏練習而產生的路考風險。

嘉義市新增路邊停車格，被議員批評只增加表面數據。圖為世賢路未畫設停車格前的路段路邊早能停車。圖／市議員王浩提供
嘉義市新增路邊停車格，被議員批評只增加表面數據。圖為世賢路未畫設停車格前的路段路邊早能停車。圖／市議員王浩提供

停車位 嘉義

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