南市引進全市最高52公尺雲梯消防車 將配置在永康區

南市永康、東區等府城區域，近來高樓如雨後春筍冒出，高樓消防搶救更顯迫切，台南市政府斥資3650萬元，購入52公尺高消防雲梯車今舉行啟用儀式，也是全市最高的一輛，將配置在永康區第五大隊復興分隊。

台南市長黃偉哲上午在消防局長楊宗林、市議員許中成、許至椿、陳怡珍等人陪同出席啟用儀式，親自檢閱這輛消防雲梯車，消防隊員現場操作升降設備，這輛消防車最高能升高達52公尺約16、17層樓高，有利於高空消防搶救。

消防局表示，這輛造價3650萬元的新式雲梯車，不僅是本市作業高度最高搶救利器，更是黃市長任內核定採購的第5輛雲梯車，將配置於第五大隊復興分隊，服務範圍涵蓋台南人口最密集的永康區與東區。明年市府將再編列預算交車2輛32公尺雲梯消防車，進一步守護市民安全。

黃偉哲致詞時說，守護市民是他的首要職責，消防總預算由2019年約17億餘元，今年增至34億餘元，增加逾倍，自上任以來，投入高達9億餘元經費，包含各式消防車99輛、雲梯車7輛、救助器材車 7 輛、救災指揮車6輛、災情勘查車74輛、火災現場勘驗車2輛及勤務機車31輛等，總計226輛。

黃也提到，要求未來消防車採購全面升級為「單艙雙排底盤」，確保每位同仁在出勤途中都能有合法且最安全乘坐空間，並全面更換符合美、歐盟標準的警示燈與反光標示。救援器材方面，並增購救災現場無線電即時管制通訊顯示設備、電子式空氣呼吸器、RIT 救援包、高階熱顯像儀、消防機器人及無人機。這份對安全堅持，也讓台南在遠見雜誌的施政滿意度調查中，於「消防公安」項目連年居六都第一。

消防局長楊宗林表示，感謝市府及市議會長期以來對消防預算的重視與支持，南市老舊消防車輛比率，已由最高時期20.3％，預計明年降至5.4％，創歷史新低。

台南市政府斥資3650萬元，購入52公尺高消防雲梯車今舉行啟用儀式，也是全市最高的一輛，將配置在永康區第五大隊復興分隊。記者謝進盛／攝影

黃偉哲表示，將要求未來消防車採購全面升級為「單艙雙排底盤」，確保每位同仁在出勤途中都能有合法且最安全乘坐空間。記者謝進盛／攝影

台南市政府斥資3650萬元，購入52公尺高消防雲梯車今舉行啟用儀式，也是全市最高的一輛，將配置在永康區第五大隊復興分隊。記者謝進盛／攝影

台南市政府斥資3650萬元，購入52公尺高消防雲梯車今舉行啟用儀式，也是全市最高的一輛，將配置在永康區第五大隊復興分隊。記者謝進盛／攝影