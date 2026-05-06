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提前保護新生兒！台南補助弱勢孕婦免費打RSV疫苗

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府推出「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗接種補助計畫」，首批購入約150劑，昨起率全國之先，提供具有低收入戶及中低收入戶身分，且懷孕28至36周孕婦免費預約接種，守護新生兒健康。記者萬于甄／攝影
台南市政府推出「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗接種補助計畫」，首批購入約150劑，昨起率全國之先，提供具有低收入戶及中低收入戶身分，且懷孕28至36周孕婦免費預約接種，守護新生兒健康。記者萬于甄／攝影

呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）是嬰幼兒下呼吸道感染的主因之一，尚無特效藥，重點在預防，但孕婦自費打此疫苗需七千元至九千元不等，對此，市長黃偉哲昨宣布，率全國之先開打，提供弱勢孕婦免費接種，首批購入一五○劑。

衛生局長李翠鳳指出，開放設籍在南市、懷孕廿八至卅六周，且符合低收入戶或中低收入戶資格的孕婦，昨起可向全市卅七區衛生所預約接種。

市議員李宗霖去年三月提案要求補助打ＲＳＶ疫苗，也於當面質詢黃偉哲應比照帶狀皰疹疫苗模式提供補助；去年十一月議會定期會，議員蔡育輝、李中岑、周奕齊、蔡淑惠、陳昆和、林冠維也再提案爭取市府補助孕婦接種。

市府昨公布ＲＳＶ疫苗接種補助計畫，李翠鳳說，ＲＳＶ病毒的住院個案約五至七成為六個月以下幼兒，其中以三個月內嬰兒風險最高，感染後可能引發細支氣管炎或肺炎。

南市醫師公會理事長賴俊良說，研究顯示ＲＳＶ病人住院率與急診率約為流感十六倍，死亡率約為五倍，且尚無特效藥，多以症狀治療為主，因此預防尤為關鍵，孕婦可在懷孕廿八至卅周接種，透過母體抗體經胎盤傳遞，使新生兒出生即具有保護力。

黃偉哲表示，首批購入一五○劑疫苗，接種措施採循序推動，優先照顧低收入及中低收入戶等弱勢族群；議員林依婷說，希望未來擴大一般孕婦也免費接種。

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