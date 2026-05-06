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看見幸福台灣／嘉義縣長翁章梁 描繪黃金十年藍圖

經濟日報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁翻轉農業縣，帶動農、工業、科技、消費產業大縣同步發展邁進，讓嘉義縣從無到有，同時推動長照及社福政策，舉辦台灣燈會及全中運等大型活動吸引觀光人潮，為這片土地的人民找回自信與活力，描繪未來黃金十年藍圖，足以影響嘉義未來百年發展。

面對全球科技產業競爭，嘉義土地優勢迎來契機，嘉義科學園區占地將近400公頃，推動二期擴建計畫，吸引台積電（2330）等高科技業者設廠，中央斥資68.5億元打造民雄航太暨無人機產業園區，預計2028年完工，明年將再投入12億元將大同技術學院打造為亞創二館。

翁章梁說，規劃在縣治特區與高鐵特定區之間開發367公頃新市鎮，預計投入200億元公辦重劃，有望趕在2028年底前完工，預計有5萬人口入住，吸引華泰名品城大型商場插旗，同時拓寬道路，並盤點水電供應，避免未來人口增加問題。

翁章梁指出，全世界發展都有舊城和新城差別，舊城特色是新城無法取代，但新城也會成為新的消費中心，嘉義縣有高鐵站優勢，鄰近華泰名品城2028年第一期完工，未來將成為嘉義新的消費核心，縣治特區旁還有兩塊5公頃商業用地，還能容納更多業者進駐。

翁章梁任內以「農業為本、科技加值、產業多元」為發展主軸，在農業政策方面，持續推動智慧農業及品牌化，攜手235家業者打造「嘉義優鮮」品牌，目前已累計800項產品通過認證，積極拓展外銷市場，在日本及新加坡食品展打出名聲，提升傳統農業競爭力。

在社會福利面向，持續強化高齡照護與弱勢支持措施，推動老人免費裝置假牙補助政策，減輕長者經濟負擔，改善飲食與健康狀況，同時擴大長照服務量能，布建社區據點與日照中心，讓長者在地安老。另也推動育兒津貼、托育補助及弱勢家庭關懷方案。

嘉義縣政府今年承辦台灣燈會，攜手日本任天堂公司，邀請法國飛天白馬、日本青森睡魔，同時舉辦大型遊行，吸引約1,360萬人次參觀。

翁章梁 嘉義 大同技術學院

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