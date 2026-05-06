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看見幸福台灣／嘉縣…築巢引鳳 科技蛻變

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
嘉義縣長翁章梁推動產業轉型，帶領嘉義縣轉型科技及商業，同時也重視社會福利。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁推動產業轉型，帶領嘉義縣轉型科技及商業，同時也重視社會福利。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣近年積極轉型，縣長翁章梁積極以「高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展」為核心，創造經濟效益，除台積電先進封裝廠將進駐，也積極推動無人機產業，讓傳統農業大縣轉型為農工科技大縣。

嘉義縣在《經濟日報》舉辦「2025年縣市幸福指數」調查中，排名全台第18名。其中在民意調查結果上，以政府作為表現最好，為全台第三，反映縣府施政成果讓縣民相當有感。

若觀察政府統計數據，嘉義縣排名全台第19，其中以「就業」指標表現較佳，15至64歲就業者占該年齡層民間人口比率為69%；民意調查結果為全台第15。幸福指數以總分34.77分，排名第18。

嘉義縣政府近年積極轉型，一方面是強化觀光軟實力，另一方面則邁向農工科技大縣，包括台積電（2330）、無人機產業進駐，都讓嘉義縣變得不一樣，創造更多就業機會，讓青年能夠在家鄉生根。

觀光方面，今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，由交通部觀光署與嘉義縣政府共同主辦，燈會以「光躍台灣‧點亮嘉義」為主題，13天以來累積參觀人次1,360萬，創造經濟產值316億元，在網路社群上討論度相當高。

燈會透過燈藝創作、藝術表演及無人機展演，呈現嘉義從農業大縣走向農工科技大縣的城市轉型樣貌；除台灣燈會外，今年嘉義縣也舉辦全中運。

縣府表示，在這兩大盛事當中，縣府團隊透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，呈現「嘉義的蛻變」，向世界行銷嘉義的魅力，並動員各局處，攜手地方產業、商圈及旅宿業者，共同擴大觀光經濟效益，促進城市品牌升級。

而在產業方面，嘉義科學園區預計2026年底完成基礎設施，台積電先進封裝廠2025年11月裝機，2028年量產，二期園區90公頃擴建案已獲中央核定，正辦理開發環評程序。

為配合半導體供應鏈需求，縣府同步推動馬稠後產業園區後期45公頃土地開發，提供材料與設備廠商進駐空間。

嘉義縣並以「築巢引鳳」策略推動無人機產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯聚近50家產官學研單位，揭牌迄今已接待32組國家訪團，並與多家國際企業及檢測機構簽署合作備忘錄。

台積電 嘉義 翁章梁

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