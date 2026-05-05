嘉義縣東石海之夏 海上煙火秀7/26施放

「2026東石海之夏」將於7月18、19日及25、26日兩個週末，在嘉義縣東石漁人碼頭登場。縣府把漁港變成微型樂園，邀大、小朋友來玩；海上煙火秀於活動最後一天晚上施放。

嘉義縣文化觀光局今天公布「2026東石海之夏」活動宣傳主視覺，以近年超夯的「Isometric等距插畫（偽3D）」，把東石漁港經典地標和元素，巧妙融合於同一個畫面之中，營造立體視覺效果，呈現夏夜氣氛。

每年「東石海之夏」活動除邀請當紅歌手演唱，最吸引人的就是海上煙火秀，文觀局企劃科長沈雅茹告訴中央社記者，煙火施放時間確定在7月26日晚上，細節還在規劃討論中。

沈雅茹提到，去年煙火秀時間因颱風影響，從7月延至10月6日中秋節晚上7時施放，12分鐘內施放1.8萬發煙火，震撼全場7萬餘人，引發廣大迴響。網路平台都是分享煙火的壯觀畫面，讓人對今年煙火秀充滿期待。

沈雅茹表示，「東石海之夏」結合流行音樂舞台演出、親子劇場展演，以及親子互動體驗、市集與在地美食，持續打造濱海觀光品牌。今年透過創新的主視覺設計，進一步提升活動辨識度，也讓大家還沒出發，就先感受到東石魅力。

活動內容積極籌備中，最新資訊將陸續公布，可鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及文觀局官網。