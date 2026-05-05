北港三月十九迎媽祖超熱鬧 震撼炸轎、繽紛藝閣點亮不夜城
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今起兩天盛大登場，一早朝天宮前擠滿人潮、神轎出廟，台灣三大炮之一的炸轎、犁炮輪番上陣，鞭炮震天價響超震撼，百年藝陣南北管閣沿路昇歌，精彩演出為年度宗教盛事揭開序幕，晚間59座五彩繽紛藝閣遊街，更吸引成千上萬遊客觀賞，直至深夜熱鬧依舊，宛如不夜城。
北港朝天宮農曆3月19、20日媽祖出巡遶境，今早祖媽至六媽神轎隊逐一出廟展開南巡至嘉義新港南港村、下午北巡至碧水寺，開路鼓、哨角、舞龍獅陣，還有難得一見的馬陣吹、南北管團，百年藝陣盡出，每年吸引數萬信眾到北港看熱鬧，晚間家家戶戶更大開流水席，被譽為「北港小過年」。
今早由北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人上香團拜並引燃起馬炮，神轎起駕，廟前大街擺滿堆積如山的鞭炮，北港傳統「犁炮」，烤得火紅的犁刀鐵板，早已滿街待命，神轎起駕，炮手將大堆鞭炮劃鐵犁丟入轎隊，鞭炮如雨紛飛，如雷貫耳，轎底堆如小山的炮堆一次引炸，更是震撼無比。
北港犁轎和台東炸寒單爺、台南鹽水蜂炮名列台灣三大炮，每座神轎比神勇，整團轎伕炸得滿身如黑炭，依舊扛著神轎往炮堆衝，鞭炮炸得一次比一次多，火光四射，一次比一次震撼，展現北港人「放愈多愈旺」的習俗。
除了百年傳統藝陣和炸轎的精彩演出，5天的藝閣遊行更是「北港迓媽祖」的重頭戲，今年共59座藝閣，五光十色繽紛耀眼，藝閣上裝扮神仙的小朋友拋下各種結緣小物或平安瓶餅糖，每每聽見觀眾呼喊聲，帶動互動樂趣，成為遊客的最愛。
台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，北港朝天宮迎媽祖焦點在於百年藝陣、吃炮、藝閣，其流傳百年的藝陣文化更是精髓所在， 如莊儀團、神童團等堪稱全台第一陣，極具傳承意義，藝閣更是長久以來由真人扮仙，都是其他地方少見的傳統廟會習俗。
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