嘉義縣新增110個YouBike站 擴及東石、大林等11個鄉鎮

嘉義縣幅員遼闊，大眾運輸系統不便，縣府持續建置YouBike2.0共享自行車站點，今年再新增110站，包括東石、大林及新港等11個鄉鎮，期望補足偏鄉交通缺口，串聯在地生活與觀光路網，另因交通路程及人口考量，還有大埔鄉及阿里山鄉未納入YouBike站點規畫。

建設處長郭良江說，嘉義縣已完成第一期5鄉鎮Ubike建置，包括太保、朴子、水上、中埔、民雄共130站，持續推定第二期11鄉鎮Ubike建置，包括東石、布袋、義竹、鹿草、大林、新港、溪口、六腳、梅山、竹崎、番路、今年目前會勘建置中，預計將再增設110站。

議員江志明說，大林鎮日常通勤多仰賴汽機車或公車，學生與居民往返車站、公所、醫院及學校等地多有不便，經實地勘查後，站點規畫考量交通動線與生活需求，盼透過YouBike串聯重要節點，讓通勤族與學生有更便利選擇，提升生活便利性，並營造友善低碳生活環境。

嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔說，東石漁人碼頭無公車行駛，且難以招到計程車，需要從朴子叫車；若搭公車僅能抵達東石鄉公所，仍需步行30分鐘才能到達漁人碼頭，新增5個站點有助地方觀光發展，也盼串聯鰲鼓濕地、蒜鰲自行車道，帶動整體旅遊動線。

嘉義縣今年將新增110個YouBike站點，大林鎮將串連醫院、學校及生活機能場所。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣今年將新增110個YouBike站點，大林鎮長許有疆普遍、議員江志明（左）日前會勘站點。記者黃于凡／翻攝