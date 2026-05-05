北港朝天宮迎媽祖登場 炸轎、犁炮輪番上陣

為強化母嬰健康照護並降低嬰幼兒感染風險，台南市政府推出「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗接種補助計畫」，首批購入約150劑，由市長黃偉哲宣布，今起率全國之先，提供具有低收入戶及中低收入戶身分，且懷孕28至

2026-05-05 13:15