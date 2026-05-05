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北港朝天宮迎媽祖登場 炸轎、犁炮輪番上陣

中央社／ 雲林縣5日電

國家重要民俗「北港朝天宮媽祖」今天熱鬧登場，炸轎、犁炮輪番上陣，震撼全場，真人藝閣遊行下午加入，吸引上萬人參與，廟前擠滿人潮。

雲林縣長張麗善在朝天宮董事長蔡咏鍀及中國國民黨籍立法委員張嘉郡等陪同下，前往北港朝天宮向媽祖上香祈福，隨後點燃起馬炮，宣告為期2天的迎媽祖遶境活動登場，隨後眾人恭迎媽祖上轎出巡。

北港朝天宮說，今年炮場總計設18處，遶境隊伍共29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，遶境隊伍依序排開綿延數公里，而為讓轎班入廟時間準點，略調整遶境路線。

為利於救災救護工作，今年增設綠色通道，範圍從大同路與防汛道路口到大同路與華南路口，這路段不設炮場，確保救護、救災車輛方便通行。

蔡咏鍀表示，除2天南北巡遶境，同場還有為期5天真人藝閣遊行，共59輛藝閣車報名，歡迎民眾一起感受北港鎮宗教文化魅力。

媽祖 張嘉郡 朝天宮

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