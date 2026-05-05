台南遭占用國有林地回收 植樹復育營造蜜源森林

農業部林業及自然保育署與中華郵政公司合作，在台南市南化區一處原被占用栽種果樹的國有林地進行多樣性棲地營造，種下1600棵樹苗並展開6年科學監測，盼復育成為當地蜜源森林。

林業保育署嘉義分署與中華郵政公司上午在南化區北寮國小對面國有林地舉辦「綠意郵遞ing－蜜源棲地共築行動」揭牌植樹典禮，種下光蠟樹、苦楝、江某3種樹苗共1600棵，並安排北寮國小應屆畢業生交寄「未來郵件」，寫信給6年後的自己，象徵夢想與綠意傳承。

中華郵政公司董事長王國材致詞表示，中華郵政公司於2023年成立「永續發展委員會」，將永續思維融入氣候治理、綠色運輸及數位轉型等行動，對應14項聯合國永續目標，此次透過公私部門協作啟動為期6年的棲地復育計畫，不僅為環境減碳，更展現從公司治理到在地生態復育的決心。

王國材表示，此次特別與國立嘉義大學合作，於專案期間進行生物多樣性監測，透過量化數據建立生態資料庫，並結合北寮國小自然學科課綱，由嘉義大學團隊每年辦理環境教育活動。

林業保育署處長汪昭華表示，蜜源及固碳樹種除了對恢復林地原有防護與調節功能有幫助之外，更能確保有助農作物授粉的昆蟲自然生態。此次選擇台灣原生蜜源及固碳樹種苦楝、江某及光蠟樹，期盼未來能轉化為生物多樣性豐富的蜜源森林。

林業保育署嘉義分署分署長李定忠說，今天種下樹苗的0.8公頃國有林地，先前遭占用栽種芒果等果樹，因慣行農法使用化學肥料及農藥，對土地及一旁溪流環境帶來負面影響，透過植樹可恢復林地原有功能，選擇樹種之一的光蠟樹還會吸引獨角仙，有助形成豐富生態系。