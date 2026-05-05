台南補助弱勢孕婦免費打RSV疫苗今起跑 新生兒「一出生就有保護力」

為強化母嬰健康照護並降低嬰幼兒感染風險，台南市政府推出「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗接種補助計畫」，首批購入約150劑，由市長黃偉哲宣布，今起率全國之先，提供具有低收入戶及中低收入戶身分，且懷孕28至36周孕婦免費預約接種，守護新生兒健康。

黃偉哲表示，疫苗接種措施採循序推動，將優先照顧低收入及中低收入戶等弱勢族群，尤其是懷孕婦女，以減輕經濟壓力並提升整體防護力，而透過孕期接種RSV疫苗，可使母體產生抗體並傳遞給新生兒，讓嬰兒自出生即具備保護力，降低感染風險。

台南市醫師公會理事長賴俊良也說，研究顯示RSV病人住院率與急診率約為流感16倍，死亡率約為5倍，且目前尚無特效藥，多以症狀治療為主，因此預防尤為關鍵，孕婦可在懷孕28至30周接種疫苗，透過母體抗體經胎盤傳遞，使新生兒出生即具有保護力。

另外，他也呼籲，家中若有新生兒，大人外出返家時若想要抱小孩、與嬰幼兒互動前，務必先把全身衣物更換一下，同時也要先洗手清潔，才不會把病毒傳染給嬰幼兒，這一點相當重要。

衛生局長李翠鳳指出，RSV病毒為嬰幼兒下呼吸道感染主要原因之一，住院個案多集中在6個月以下嬰兒，約占5成至7成，其中以3個月內嬰兒風險最高，感染後可能引發細支氣管炎或肺炎，嚴重時需住院治療。

據了解，孕婦RSV疫苗自費價格約在7600元至9000元不等。李翠鳳強調，今年在市府經費支持下，首波先購入150劑RSV疫苗，今起開放設籍在台南市、懷孕28至36周，且符合低收入戶或中低收入戶資格孕婦，可向全市37區衛生所預約接種。