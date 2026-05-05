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國際石雕作品塵封、鐵道藝術待生 嘉義市議員體檢文化交通發展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）質詢交通處長呂獎慧。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢交通處長呂獎慧。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員陳家平上午質詢石雕藝術保存，鐵道藝術空間再利用及鐵路高架、輕軌重大交通建設，直指城市發展，存在「資產閒置」與「規畫未明」問題，要求中央全額負擔鐵路高架工程款，市府早日規畫鐵路高架下方廊道，爭取中央儘速建輕軌。

陳家平指出，過去文化局邀請國際藝術家創作的石雕作品，原本是城市文化亮點，如今卻長期存放倉庫塵封，未能對外展示。他直言，這些作品不僅具藝術價值，更是文化資產，「放著不用就是浪費」，呼籲文化局提出活化方案，讓市民與遊客都能欣賞。對此，文化局長謝育哲回應，目前著手規畫石雕再利用方向，將結合社區空間與公共設施，評估適合設置地點。不過他坦言，石雕體積龐大、搬運與設置需考量安全環境條件，計畫仍在整合階段。

針對鐵道藝術村，陳家平回顧園區1999年成立以來培育眾多藝術人才，2019年停止營運，令人惋惜。他關切通過文資審查倉庫整修進度，要求市府提出明確再利用藍圖，避免文化能量流失。交通建設方面，陳家平聚焦鐵路高架化後空間規畫。交通處長呂獎慧表示，未來將打造結合自行車道、停車設施與社區空間多功能廊帶，讓沿線成為城市新亮點。

陳家平也追問輕軌藍線進度，批中央遲未核定，影響地方發展。呂獎慧回應，市府6次以公文提報交通部，2次報總統府及行政院爭取，未來會透過各種管道爭取輕軌建設。陳家平強調，無論石雕藝術或鐵道空間，不該只是「存在」，而應被「看見並使用」，唯有整合文化與交通建設，才能讓城市進步。

嘉義市議員陳家平指出，過去文化局邀請國際藝術家創作的石雕作品，原本是城市文化亮點，如今卻長期存放倉庫塵封，未能對外展示。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平指出，過去文化局邀請國際藝術家創作的石雕作品，原本是城市文化亮點，如今卻長期存放倉庫塵封，未能對外展示。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員陳家平（右）質詢文化局長謝育哲。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢文化局長謝育哲。記者魯永明／翻攝

文化局 鐵道 嘉義

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