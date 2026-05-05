嘉市舊市公所修復活化招商 議員示警寧缺勿濫勿重蹈檜村覆轍

嘉義市歷史建築舊市公所修復完工，市府啟動委外招商作業，但過去嘉義文創園區與檜意森活村，都因委外營運廠商經營不善解約，市議員鄭光宏上午質詢提醒市府審選廠商「寧缺勿濫」，避免倉促招商衍生後續問題。

市長黃敏惠認同審選廠商「寧缺勿濫」，目前有3家廠商投標，市府團隊將秉持嚴謹態度甄審。財政稅務局長洪彩燕說，招商案採促參ROT模式，近期召開甄審委員會審查投資計畫，若投標廠商未達理想標準，將評估備案。

舊市公所修復工程歷經7年規畫、3年施工，總經費約2.57億元，已於上月竣工，6月驗收。未來空間規畫1、2樓招商營運，3樓設置新創設計中心。不過，由於地下停車場仍在興建，預計2028年完工，加上建物空間零碎、商業使用面積有限，恐影響投資誘因。

鄭光宏指出，舊市公所1樓可完整作為餐飲及商業空間僅約200坪，2樓展示與集會為主，商業機能較弱，加上歷史建築使用限制，均為招商挑戰。他以文創園區與檜意森活村OT案為例，指出曾因疫情衝擊、經營模式失衡甚至「夜市化」，最終提前解約，影響商家與市民權益。針對招商不確定性，鄭光宏建議，若短期內無廠商進駐，市府應先行開放空間，規畫導覽、假日市集及主題展覽，特別是2樓可策劃地方自治歷史特展，讓修復成果對外共享，避免場域閒置。

市府強調，舊市公所建於1950年代，是嘉市重要行政歷史見證，此次整建保留洗石子外牆、磨石子樓梯及木製門窗等元素，並導入無障礙設施與現代設計，期望打造兼具文化底蘊與創新機能的新地標，結合周邊建設，形塑城市核心新亮點。