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北港媽祖出巡雲林縣長淚灑神殿 張麗善突獲這喜願跪地叩謝媽祖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影
張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮媽祖一年一度出巡遶境今天盛大登場，雲林縣長張麗善參加起駕儀式，儀式前有人提議5月9日縣府在虎尾舉辦的雲林之夜「萬人孝親洗腳」活動，是否迎請媽祖參加，經朝天宮董事長蔡咏鍀擲筊獲准，張麗善對媽祖突來的喜願，當場感動落淚，跪地叩謝神恩，縣長淚灑神殿，也成為媽祖出巡前小插曲。

縣府因應五月為感恩月，雲林縣政府將於5月9日在虎尾縣立田徑場舉辦雲林之夜「萬人孝親洗腳」活動，不料活動一推出，引起不少正負聲浪，有人支持贊同，卻有人斥責教育應發乎於心，不應要求各校動員硬性參加，多天來爭議不斷，縣府為此也感到困擾。

今逢農曆三月十九日北港媽祖年度出巡大日子，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡今天換上紅色轎伕裝，參加媽祖起駕儀式，儀式前，縣府一行人和北港朝天宮董事長蔡咏鍀聊天時提及「媽祖是否可出席孝親活動？」

話題一開，在場的人就先詢問朝天宮董事長也是副議長的蔡咏鍀，當天是否可以出席萬人洗腳？由於5月9日正好是農曆3月23日媽祖聖誕，蔡咏鍀表示可能無法出席。隨後張麗善提到北港朝天宮「孝子釘」的故事，蔡咏鍀馬上反映，即向張麗善提議「可請示媽祖願不願意參加」。

此提議獲大家認同，一行人即一起到正殿由蔡咏鍀當場擲筊請示，獲得聖杯應允，張麗善見媽祖應允參加萬人洗腳，當場感動得掉下眼淚，趕忙拉著蔡咏鍀和旁邊縣府人員跑地叩謝神恩。

連一旁的朝天宮董事長蔡咏鍀也被這突如其來的場景感動得掉出男兒淚，他說，這件事是臨時提出的，沒想到媽祖馬上「聖杯在在」應允，應驗媽祖是弘揚孝道，至於由哪一尊媽祖代表參加，廟方將再研議。

「謝謝媽祖了解到我們用心良苦！」張麗善跪地向媽祖訴說，很感謝媽祖了解我們的苦心，媽祖孝子訂故事弘揚世界，讓大家從心裡知道要感恩、要孝順、要尊重就是品德教育最重要的精神和目標，謝謝媽祖的感召，讓此精神在民間宏揚。

由於縣府舉辦萬人洗腳，被外界質疑要求各校「動員」。此事也在網路上被熱議，引起不少風波。張麗善則說，舉辦活動正、負面聲音一定會有，可能有人會躲在鍵盤後挑撥，但她內心堅定，萬人孝親洗腳主要是基於正面、良善用意舉辦，主要為啟發大家的善心、善念，也感謝媽祖用行動向大眾表達希望社會能夠更祥和。

她認為，對的事不用怕攻擊、負評，只要出自良善就勇敢去做，如今有媽祖加持，她將會更有信心做下去。

張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影
張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影

張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影
張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影

朝天宮董事長蔡咏鍀對於突然提議的事，竟獲媽祖應允，也感動得掉出男兒淚。記者蔡維斌／翻攝
朝天宮董事長蔡咏鍀對於突然提議的事，竟獲媽祖應允，也感動得掉出男兒淚。記者蔡維斌／翻攝

張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影
張麗善邀媽祖參加萬人洗腳，獲媽祖應允後，馬上淚灑神殿並跪地叩謝神恩。記者蔡維斌／攝影

北港 媽祖 雲林

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