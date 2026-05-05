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台南左鎮農會推新「在地五寶」9日辦白堊節青農市集

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影
台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影

台南市左鎮區農會整合竹筍、香蕉、芭樂、葛鬱金及百香果在地五大特色農產，今天宣布9日舉辦白堊節「白堊好食力，農夫市集樂左鎮」系列活動，要以創意料理教學、農業體驗、青農市集及藝文展演展現左鎮農業與文化發展成果。

農會說，活動規畫竹筍與百香果創意料理教學，推出創新料理「竹筍拓魚燒」300份，前300名參加民眾可領取「竹筍拓魚燒」ㄧ份，並辦「百香果氣泡飲」DIY，以創意手法提升農產品附加價值，吸引年輕族群關注在地農業。

現場還有白堊地景風土文化導覽，串聯地方自然環境與農業發展脈絡，帶領民眾深入認識左鎮獨特地質景觀與農業特色，提升活動深度與觀光。另結合親子實作與互動、引導民眾認識食材來源與飲食文化，深化「從產地到餐桌」教育意涵。

農會總幹事為張益瑞表示，今年新推出在地特色百香果品種「都香3號」，不會酸而且具水蜜桃玫瑰香氣、甜度可達19度，是地方積極發展新精緻農業作物，展現左鎮農業轉型升級成果。

他說，左鎮麻竹筍與綠竹筍栽培面積達250餘公頃是地方重要經濟作物，品質優良、風味清甜，深受市場肯定。這次活動以「青農x市集x食農教育」為主軸，廣邀台南青年農民聯誼會、在地青年農民參與設攤展售，整合青年能量展現農業新世代活力與創新發展成果，打造產地直銷平台，促進消費者生產者面對面，落實「地產地銷、產地直達」理念，有效提升在地農產品牌能見度。

活動還結合四健會與家政班參與展演，四健會員展示學習、青年世代投入農業與生活教育成果；家政班手作技藝及藝文展演，呈現在地婦女於飲食文化、生活美學及社區參與成果，體現農會教育在人才培育與文化傳承具體成效。

台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影
台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影

台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影
台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影

台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影
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台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影
台南左鎮農會新推出百香果等「在地五寶」、宣布9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影

台南左鎮農會推出新「在地五寶」、9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影
台南左鎮農會推出新「在地五寶」、9日辦白堊節青農市集。記者周宗禎／攝影

農民 台南 農會

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