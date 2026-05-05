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南市麻豆國小通學步道完工 累計全市完成72座

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市麻豆國小通學步道第二期完工，市長黃偉哲上午前往巡視。記者謝進盛／翻攝
台南市麻豆國小通學步道第二期完工，市長黃偉哲上午前往巡視。記者謝進盛／翻攝

台南市持續推動通學步道建置，市長黃偉哲今上午巡視甫完工的麻豆國小通學步道，市府表示，迄今已有72校完成，另有37校正積極施工中，預計今年底至明年初陸續完成。

麻豆國小通學步道第二期工程投入1200萬元歷經9個月施工，今年3月完工，黃偉哲表示，麻豆國小過去部分路段未設置人行道，學童須與車輛共用道路，存在安全疑慮。透過第一期、第二期工程投入，已完善通學步道系統，不僅提供學童安全通行空間，也讓家長接送更為便利。

他指出，目前全市已有109所學校納入通學步道改善計畫，其中72校已完成，另37校正施工中，預計今年底至明年初陸續完成。

市府工務局說，麻豆國小第一期工程於2023年6月完成，施作位置為忠孝路31巷（西側門）；第二期則針對學校南側忠孝路進行整體優化，串聯校園周邊人行路網。工程歷時9個月，去年6月7日開工，今年3月22日完工。

本次工程利用校園退縮空間設置實體人行道，並將電桿、電箱等管線設施整併至設施帶，提升步行安全與順暢性；同時導入交通減速設施、更新人行標線，並透過路口縮小、街角擴大等設計調整車流動線，有效降低車速、增加行人停等空間，達成人車分流目標。也同步優化道路照明、增設綠化景觀及調整停車配置。

工務局補充，本案共建置實體人行道約651平方公尺、改善道路鋪面約2308平方公尺，並設置行人保護設施約60公尺，整體提升校園周邊通行品質與安全性。

台南市麻豆國小通學步道第二期完工，市長黃偉哲上午前往巡視。記者謝進盛／翻攝
台南市麻豆國小通學步道第二期完工，市長黃偉哲上午前往巡視。記者謝進盛／翻攝

人行道 黃偉哲

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