有「柚城逸士」之稱的詹評仁，深耕台南文獻蒐整與研究近70載，親自探勘逾5萬座墓碑，被譽為地方活字典，台南市政府文化局今前往其麻豆故居揭牌，也是全市第32處完成掛牌地標。

前年病故的詹評仁（1943－2024）世居麻豆，1970年起擔任自立晚報記者，媒體人出身的他，因採訪契機投入地方文史領域，自此展開超過一甲子的田野調查生涯。他治學嚴謹踏實，親自探勘逾5萬座墓碑，並查閱超過20萬筆戶籍資料，以紮實考據為基礎，建構出深具系統性地方史脈絡。

詹評仁個性風趣，個性不拘小節，有「柚城逸士」之稱；更為友人慣稱為「詹老爺」、「麻豆街長」，畢生致力於「麻豆學」建立，自34歲起即憂心地方耆老凋零，長年自費出版「麻豆鎮鄉土誌」等26冊專書，亦為麻豆區公所及地方廟宇撰寫碑文28則，被譽為地方活字典，在地歷史不明、疑惑之處，不少人常打趣笑說「問詹老爺就知道了！」

詹評仁對於歷史考據追根究底，更與成大考古研究所所名譽教授劉益昌、中研院台灣史研究所研究員林玉茹等人建立濃厚交情。

台南市政府文化局今前往麻豆聞人詹評仁故居揭牌，也是全市第32處完成掛牌地標，詹評仁已於2021年獲頒台南市卓越市民，2025年由文化局列為學術教育類歷史名人。

市長黃偉哲、前市長、商研院董事長許添財、台南市文化局長黃雅玲、麻豆區長楊政舉、市議員吳通龍等人與詹評仁妻子莊秀香一起揭牌，見證歷史一刻。

近來深居簡出的台灣文學界大老、真理大學台灣文學系前主任張良澤上午也出席，他也分享說，當年在真理大學麻豆校區擔任台文系主任時，某天當時麻豆區長張益隆、詹評仁來訪，自此累積早年交情，獲知詹評仁考證在地歷史、人文點滴，力邀至台文系開設「麻豆學」，開啟大學院校開設地方學之河，之後更延伸為「南瀛學」，帶領學生走讀印證，迄今仍歷歷在目。

文化局指出，南市歷史名人已涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教與技術等八大領域，共計260位。自2015年啟動故居掛牌計畫以來，詹評仁故居為第32處完成掛牌地標。未來市府將持續發掘並系統性整理更多對台南發展具關鍵影響人物事蹟，透過空間標誌與文化敘事結合，深化城市歷史紋理，強化市民的文化認同。

台灣文學界大老、真理大學台灣文學系前主任張良澤出席分享與詹評仁過往點滴。記者謝進盛／攝影

有「柚城逸士」之稱的詹評仁，深耕台南文獻蒐整與研究近70載，台南市政府文化局今前往其麻豆故居揭牌，也是全市第32處完成掛牌地標。記者謝進盛／攝影

地方活字典踏勘逾5萬座墓碑，麻豆名人詹評仁故居今揭牌。記者謝進盛／攝影

現場安排電音三太子演出炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影