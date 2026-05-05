聲樂家快閃開唱 嘉義市33年老字號診所搬遷營造藝術音樂風

嘉義市33年老字號神經內科醫師宋思權診所，上月搬遷後火車站新診所，營造藝術音樂風，昨天上演一場「音樂療癒」，聲樂家曾維民走進診所快閃演出，渾厚歌聲在候診空間迴盪，讓原本緊繃的醫療場域瞬間轉為溫暖劇場，不少候診民眾放下手機，靜靜聆聽，直呼難得。

曾維民畢業於美國舊金山音樂學院聲樂碩士，現任嘉義男聲合唱團團長兼指揮，長年投入音樂推廣與跨界合作。他近年帶領「勇壯族」投入音樂活動，強調以藝術激發生命熱情，此次走入診所演出，也讓「音樂即療癒」有了最直接的體現。

而這場音樂相遇的背後，正是33年老字號診所告別舊址搬遷新址，隨著市府推動「市民中心北棟大樓新建工程」，歷經20多年規畫、數度流標後終於動工在即，周邊交通與環境勢必大幅改變。位於市府斜對面的宋思權診所，因不堪長期交通衝擊、租金上漲及停車困境，結束33年營運據點，遷往後火車站中興路「嘉興采邑」大樓重新開幕。

搬遷前最後一天看診，湧入近190名老病患，不少人專程回診備藥、道別，診間瀰漫濃厚離情。宋思權坦言，每個角落都承載著患者與家屬的故事，熟悉面孔一一出現，讓他格外不捨。值得一提的是，新診所所在大樓7樓，正是他10多年前曾居住、並歷經921大地震的地方，如今重返原點開業，別具意義。他也看好，未來隨鐵路高架化與北港路發展，後站可望成為重要交通與商業廊道。

診所空間人文關懷。牆面掛有脊髓損傷者藝術創作、牡丹畫作與版畫作品，為候診時刻增添溫度；掛號區則展示描繪仁義潭景致的畫作，以光影象徵希望與生命力，紓緩醫療場域的緊張氛圍。宋思權是2018年台灣醫療奉獻獎得主，行醫多年累積深厚口碑。除醫療專業外，長期投入公益，推動CPR與AED急救教育，民國100年捐贈嘉義火車站首台AED，帶動全市設備普及，曾創下密度全台第一紀錄。