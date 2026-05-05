快訊

聯發科二度跳空漲停！電子權值大軍卻腳步紊亂 台股多空激戰40,800關

中東停火岌岌可危！阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 最大港口竄火柱畫面曝光

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

聽新聞
0:00 / 0:00

聲樂家快閃開唱 嘉義市33年老字號診所搬遷營造藝術音樂風

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市33年老字號神經內科醫師宋思權（右）診所，上月搬遷後火車站新診所，營造藝術音樂風，昨天上演一場「音樂療癒」，聲樂家曾維民（左）走進診所快閃演出，渾厚歌聲在候診空間迴盪，讓原本緊繃的醫療場域瞬間轉為溫暖劇場，不少候診民眾放下手機，靜靜聆聽，直呼難得。記者魯永明／翻攝
嘉義市33年老字號神經內科醫師宋思權（右）診所，上月搬遷後火車站新診所，營造藝術音樂風，昨天上演一場「音樂療癒」，聲樂家曾維民（左）走進診所快閃演出，渾厚歌聲在候診空間迴盪，讓原本緊繃的醫療場域瞬間轉為溫暖劇場，不少候診民眾放下手機，靜靜聆聽，直呼難得。記者魯永明／翻攝

嘉義市33年老字號神經內科醫師宋思權診所，上月搬遷後火車站新診所，營造藝術音樂風，昨天上演一場「音樂療癒」，聲樂家曾維民走進診所快閃演出，渾厚歌聲在候診空間迴盪，讓原本緊繃的醫療場域瞬間轉為溫暖劇場，不少候診民眾放下手機，靜靜聆聽，直呼難得。

曾維民畢業於美國舊金山音樂學院聲樂碩士，現任嘉義男聲合唱團團長兼指揮，長年投入音樂推廣與跨界合作。他近年帶領「勇壯族」投入音樂活動，強調以藝術激發生命熱情，此次走入診所演出，也讓「音樂即療癒」有了最直接的體現。

而這場音樂相遇的背後，正是33年老字號診所告別舊址搬遷新址，隨著市府推動「市民中心北棟大樓新建工程」，歷經20多年規畫、數度流標後終於動工在即，周邊交通與環境勢必大幅改變。位於市府斜對面的宋思權診所，因不堪長期交通衝擊、租金上漲及停車困境，結束33年營運據點，遷往後火車站中興路「嘉興采邑」大樓重新開幕。

搬遷前最後一天看診，湧入近190名老病患，不少人專程回診備藥、道別，診間瀰漫濃厚離情。宋思權坦言，每個角落都承載著患者與家屬的故事，熟悉面孔一一出現，讓他格外不捨。值得一提的是，新診所所在大樓7樓，正是他10多年前曾居住、並歷經921大地震的地方，如今重返原點開業，別具意義。他也看好，未來隨鐵路高架化與北港路發展，後站可望成為重要交通與商業廊道。

診所空間人文關懷。牆面掛有脊髓損傷者藝術創作、牡丹畫作與版畫作品，為候診時刻增添溫度；掛號區則展示描繪仁義潭景致的畫作，以光影象徵希望與生命力，紓緩醫療場域的緊張氛圍。宋思權是2018年台灣醫療奉獻獎得主，行醫多年累積深厚口碑。除醫療專業外，長期投入公益，推動CPR與AED急救教育，民國100年捐贈嘉義火車站首台AED，帶動全市設備普及，曾創下密度全台第一紀錄。

嘉義市33年老字號神經內科醫師宋思權（右）診所，上月搬遷後火車站新診所，營造藝術音樂風，昨天上演一場「音樂療癒」，聲樂家曾維民（左二）走進診所快閃演出，渾厚歌聲在候診空間迴盪，讓原本緊繃的醫療場域瞬間轉為溫暖劇場，不少候診民眾放下手機，靜靜聆聽，直呼難得。記者魯永明／翻攝
嘉義市33年老字號神經內科醫師宋思權（右）診所，上月搬遷後火車站新診所，營造藝術音樂風，昨天上演一場「音樂療癒」，聲樂家曾維民（左二）走進診所快閃演出，渾厚歌聲在候診空間迴盪，讓原本緊繃的醫療場域瞬間轉為溫暖劇場，不少候診民眾放下手機，靜靜聆聽，直呼難得。記者魯永明／翻攝

火車 嘉義 神經內科

延伸閱讀

校園新鮮事／80年中、西樂 雲林元長國中重聚傳承

母親節前夕送暖 瑞芳托老中心歌舞同樂溫馨滿溢

校園新鮮事／老街添新意！嘉義市崇文國小生 為百年老店設計門牌

惠光導盲犬學校5組人犬畢業 慈心樓動工打造培育與訓練基地

相關新聞

求職季將到 雲林縣府示警：3種工作機會要提高警覺

畢業季將至，求職詐騙蠢蠢欲動。雲林縣政府為維護社會新鮮人就業安全，將自8日起深入21所國中、高中及大專院校巡迴宣導，強化「求職先查證，安心再上工」觀念，並示警「高薪」、「輕鬆」甚至「免費出國」的工作機

台語工具書鼻祖「彙音寶鑑」手稿捐贈國圖 翁章梁見證文化盛事

嘉義縣長翁章梁今天出席梅山文教基金會沈富進「彙音寶鑑」手稿捐贈典禮，見證手稿與檜木書箱正式進入國家圖書館典藏。翁章梁表示，感謝所有有心人讓這本書進到圖書館，即便百年後仍能流傳這部作品，這就是保存典藏的

煙波集團6月接手檜意森活村 預計投入8000萬營運成本

今年4月30日林鐵及文資處完成「檜意森活村」委託營運標租評選，最終由煙波集團獲選為第一優勝廠商。煙波公司預計於5月底前完成簽約，並於6月1日正式接手營運，租期為2年7個月，預估投入營運成本約8021萬

嘉市皮克敏活動首日亂象多 市議員顏翎熹轟管理失靈

嘉義市議會今天進行施政總質詢，多名議員張秀華、陳家平、黃思婷等人針對文化局舉辦的「皮克敏」活動提出質詢，其中議員顏翎熹質詢時與市長黃敏惠針鋒相對，對活動規畫與配套措施，顏翎熹批評市府無視事前提醒，導致

台南限量聯名小神衣守護市民平安 府城開基天后祖廟過爐與分局合推

創建於1662年、有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，象徵「信仰守護」與「治安守護」的雙重力量，全數舉行過爐祈福儀式，今後將於反詐

皮克敏活動人潮爆棚餘波盪漾 學者：觀光活動不能只看量化指標

嘉義市藝術節結合人氣手遊「Pikmin Bloom（皮克敏）迷你散步」，勞動節連假引爆人潮車潮，餘波盪漾，多名議員昨天質詢直指，市府未重視事前警訊，導致活動首日亂象頻傳。對此，嘉義大學行銷與觀光管理學

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。