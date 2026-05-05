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皮克敏活動人潮爆棚餘波盪漾 學者：觀光活動不能只看量化指標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市藝術節結合人氣手遊「Pikmin Bloom（皮克敏）迷你散步」，勞動節連假引爆人潮車潮，餘波盪漾。圖／聯合報資料照片
嘉義市藝術節結合人氣手遊「Pikmin Bloom（皮克敏）迷你散步」，勞動節連假引爆人潮車潮，餘波盪漾。圖／聯合報資料照片

嘉義市藝術節結合人氣手遊「Pikmin Bloom（皮克敏）迷你散步」，勞動節連假引爆人潮車潮，餘波盪漾，多名議員昨天質詢直指，市府未重視事前警訊，導致活動首日亂象頻傳。對此，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠分析，導入國際知名IP帶動人潮，是近年常見且有效的觀光操作模式，若以參與人數與話題熱度來看，確實具備「事半功倍」效果。但她指出，評估觀光活動不能只看量化指標，如人次與產值，更應觀察是否深化遊客對城市文化的認識與情感連結。

蕭至惠說，各種觀光活動仰賴國際知名IP引進遊客，是近年台灣地區常見的操作手法，不可諱言若從遊客參與數來論定活動效益，它也是最事半功倍的作法。

對於這種作法，不建議僅單一從一個面向去解讀嘉義市這樣一個小而美的城市，是否適合用這種方式操作觀光活動。

衡量觀光活動效益，近年常見使用遊客數量多寡、創造多少經濟效益、提升多少住宿率、餐飲業者的營業額等指標來評估，但是除了這些量化指標之外，其實仍可以有一些質性指標值得觀察，例如這次皮克敏贈品發放地點結合諸多嘉市景點，有無創造遊客領取贈品之餘，多增加對於嘉市城市或是特定指定景點有更深一層文化的認知理解或喜愛？這才是後續持續觀察的重點。

或許很多人會批評花大筆經費付費給國際IP，不僅幫他們打造知名度，還要自掏腰包，是很不智的行為，應該要多鼓勵及支持國內文創IP，這個概念也沒有錯，但是難題是缺乏知名國際IP加持，對遊客吸睛效果就下降是不爭事實，所以這是兩難。 若台灣評估活動效益指標不改變，日後類似活動規畫方式大概很難有改變。

蕭至惠表示，平心而論，文化局這次活動動員遊客數量、網路討論話題度方面都是成功的，至於贈品發放原則、網路頻寬不足、停車場大排長龍、擾鄰、市區塞車等亂象，這些都是可以預期的，市府若能夠事先有更完善配套措施，當然可以讓活動更臻完善。至於住宿房價漲價，每遇連假、大型活動舉辦，房價就上漲已是不可避免，畢竟這是供需問題，比起房價漲價，更應該注意的是服務品質不因住宿房客多縮水，這才是應該關心的事。

藝術節 皮克敏 嘉義大學

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