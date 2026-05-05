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煙波集團雙點布局嘉市 檜村及北門館下月同步營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國內觀光品牌煙波集團插旗嘉義觀光，繼取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波大飯店阿里山北門館」，6月試營運，昨天再拿下鄰近北門館，有「台灣小京都」之稱的檜意森活村營運權，5月底簽約、6月同步營運。圖／阿里山林鐵文資處提供
國內觀光品牌煙波集團插旗嘉義觀光，繼取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波大飯店阿里山北門館」，6月試營運，昨天再拿下鄰近北門館，有「台灣小京都」之稱的檜意森活村營運權，5月底簽約、6月同步營運。圖／阿里山林鐵文資處提供

國內觀光品牌煙波集團插旗嘉義觀光，繼取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波大飯店阿里山北門館」，6月試營運，昨天再拿下鄰近北門館，有「台灣小京都」之稱的檜意森活村營運權，5月底簽約、6月同步營運，雙據點串聯，為阿里山腳下觀光注入全新動能。

檜意森活村因經營團隊檜村公司財務問題，年初爆出積欠員工資遣費，共33名工作人員及9家自營店家員工，權益受損，累計積欠逾300萬元，負責人失聯，引發勞資爭議。員工向市府申請勞資調解不成，提起訴訟，由阿里山林鐵文資處接手，維持園區運作，雇用3名工作人員續約至5月底，另30名9家自營店家續約經營。

煙波集團接手，檜村勞資爭議可望劃下句點。林鐵文資處表示，5 月底園區移交煙波經營，30名承租自營店家的員工維持自營模式，加上承租店家，園區人流與商業機能將持續。檜村委託營運標租評選，由煙波集團獲選第一優勝廠商。煙波6月接手營運，租期2年7個月，預估投入營運成本約8021萬元。林鐵文資處

期待透過專業飯店體系經營思維，活絡文化地標並提高服務品質，促進嘉義地區觀光發展。

煙波集團將以「品牌導流」為核心策略，結合在地活動、文化體驗與通路資源，打造融合住宿、園區漫遊與消費循環的觀光模式，借鏡日本輕井澤「榆樹街小鎮」自然共生精神，將園區打造為慢活場域。煙波年初徵才，釋出近百個職缺，起薪3萬元以上，並提供最高6個月年終獎金與職人獎金制度，吸引超過300人投遞履歷，顯示市場對新營運模式高度期待。

隨著北門館試營運在即，加上檜村即將重新啟動，煙波集團雙點布局將串聯阿里山入口門戶，形成完整觀光動線。地方人士看好，此舉不僅可帶動嘉義市觀光量能，也有望翻轉園區過去經營陰霾，為區域觀光發展開創嶄新局面。

國內觀光品牌煙波集團插旗嘉義觀光，繼取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波大飯店阿里山北門館」，6月試營運，昨天再拿下鄰近北門館，有「台灣小京都」之稱的檜意森活村營運權，5月底簽約、6月同步營運。圖／阿里山林鐵文資處提供
國內觀光品牌煙波集團插旗嘉義觀光，繼取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波大飯店阿里山北門館」，6月試營運，昨天再拿下鄰近北門館，有「台灣小京都」之稱的檜意森活村營運權，5月底簽約、6月同步營運。圖／阿里山林鐵文資處提供

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