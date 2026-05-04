求職季將到 雲林縣府示警：3種工作機會要提高警覺

畢業季將至，求職詐騙蠢蠢欲動。雲林縣政府為維護社會新鮮人就業安全，將自8日起深入21所國中、高中及大專院校巡迴宣導，強化「求職先查證，安心再上工」觀念，並示警「高薪」、「輕鬆」甚至「免費出國」的工作機會都須提高警覺，避免落入求職陷阱。

雲林縣府今舉辦「求職防詐行動」校園宣導，縣長張麗善宣布縣府將自8日起深入21所國中、高中及大專院校巡迴宣導，將改編真實求職案例，融入「三大求職準備」及「七不原則」等重點，透過戲劇生動演繹讓學生在觀賞中建立正確觀念。

她強調，面對標榜「高薪」、「輕鬆」甚至「免費出國」的工作機會，務必提高警覺、審慎查證，切勿輕信不實資訊，縣府除打造安全且重視隱私的就業環境，在畢業季前夕將舉辦就業博覽會與相關輔導活動。

縣府勞青處長張世忠說明，求職防騙關鍵在於掌握「三要七不」原則。「三要」，即求職前要告知親友、要確認公司資訊、要保持存疑；面試過程則須堅守「七不」，包括不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、證件不離身、不飲用來路不明飲品，以及不從事非法工作。

張世忠也提醒企業徵才須依法揭示薪資，不得再以「面議」模糊帶過，依「就業服務法」規定，薪資未達4萬元的職缺，必須公開標示薪資範圍，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若涉及徵才廣告不實，如薪資或工作內容與實際不符，最高更可裁罰150萬元。