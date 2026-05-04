台語工具書鼻祖「彙音寶鑑」手稿捐贈國圖 翁章梁見證文化盛事

嘉義縣長翁章梁今天出席梅山文教基金會沈富進「彙音寶鑑」手稿捐贈典禮，見證手稿與檜木書箱正式進入國家圖書館典藏。翁章梁表示，感謝所有有心人讓這本書進到圖書館，即便百年後仍能流傳這部作品，這就是保存典藏的意義。

「彙音寶鑑」編撰者沈富進自幼精通漢文，因感於台語先後受政治環境打壓，立志創編台語韻書作為識字範本。該書於1954年付梓時一度被列為禁書，經力爭平反後才得以通行，截至2025年已累計54刷，是首部由台灣人自編的台語工具書，對學術與教育界貢獻深遠。

沈富進哲嗣沈伯陽表示，父親當年嘔心瀝血，趴在榻榻米小方桌書寫3年導致駝背、健康受損，甚至向農會貸款印書。梅山文教基金會董事長簡承盈表示，手稿具備重大文獻價值，經中正大學教授王瓊玲推薦，由國圖代理館長翁誌聰代表受贈。

嘉義縣長翁章梁（右一）出席梅山文教基金會沈富進「彙音寶鑑」手稿捐贈典禮，見證手稿與檜木書箱正式進入國家圖書館典藏。圖／嘉義縣政府提供

「彙音寶鑑」是首部由台灣人自編的台語工具書，對學術與教育界貢獻深遠。圖／嘉義縣政府提供