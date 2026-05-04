黃偉哲出席日本熊本市台灣祭 盼深化雙邊互動

台南市長黃偉哲今天前往日本熊本市出席「台灣祭 in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」活動，行銷台南農特產品，盼高科技公司設廠及直飛航線開通，帶來交流新契機。

台南市政府發布新聞稿表示，黃偉哲今天走入熊本市中心花畑廣場活動現場，親自走訪攤位、與民眾互動，介紹台南美食與農特產品，盼讓台南特色在當地生活場域中被看見與體驗。

黃偉哲表示，台南與日本長期以來互動密切，無論在觀光、農產或產業領域都有良好基礎，此次透過台灣祭活動，將台南鹽水「月之美術館」燈籠，以及美食與文化帶進熊本市中心，不僅讓日本民眾更貼近認識台南，也有助提升台南農特產品在日本市場能見度。

黃偉哲指出，台南擁有完整產業基礎，包括南科園區半導體聚落、沙崙智慧綠能科學城及柳營科技工業區等優勢，未來也期待透過更多實質交流，促進產業合作與投資機會。

台南市政府補充，黃偉哲此次行程除參與台灣祭活動外，也透過與地方政府、企業及相關單位交流，進一步深化台南與日本九州地區合作關係，從活動現場與民眾互動，到餐敘交流及城市間的互訪往來，都展現雙方友好且務實的合作基礎。

市府指出，未來將持續透過台南-熊本直飛航線與各項交流平台，推動台南農特產品拓展海外市場，同時深化觀光與產業合作。