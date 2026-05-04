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南市汙水下水道用戶排水審查 導入行動自然人憑證

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市汙水下水道用戶排水審查，導入行動自然人憑證。記者謝進盛／翻攝
南市汙水下水道用戶排水審查，導入行動自然人憑證。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局持續推動汙水下水道地理資訊整合與服務創新，透過整合管線圖資、用戶資料及線上申辦機制，新增「行動自然人憑證」，打造一條龍便捷服務模式。

水利局表示，自2016年起建置用戶排水設備線上申請與審查模組，2022年導入憑證驗證機制，逐步朝全面線上化目標邁進，2023年起採雙軌制輔導民眾使用新系統，正式進入完全數位化階段。

為持續提升行政效率及強化服務品質，目前推出「行動自然人憑證」功能，建築師及專業技師可透過手機APP完成身分驗證登入，即可免插卡使用，簡化繁瑣程序，讓民眾可透過手機進行案件線上申請查詢，享受更便捷安全的申辦服務(網址：https://sewergis.tainan.gov.tw/Index.aspx)。

水利局說明，為便利民眾於建築規劃前即可掌握基地條件，汙水GIS系統提供「污水管渠查詢」線上服務，民眾僅需輸入基地相關資訊，即可由水利局協助確認並線上回覆通水情形及周邊汙水管線資料，取代原紙本發文詢問流程，除節省申辦時間，也同步落實無紙化與減碳政策。

在用戶排水設備申辦方面，從申請送件、圖說審查到核發合格證，皆可於系統線上申辦完成，民眾在家即能輕鬆掌握案件進度與審查結果。

水利局指出，考量行動裝置使用普及，配合中央政策，持續優化系統並導入「行動自然人憑證」驗證機制，未來使用者可透過手機登入，免除插卡驗證限制，使線上申辦更加便利安全，符合行動化服務趨勢。

南市汙水下水道用戶排水審查，導入行動自然人憑證。記者謝進盛／翻攝
南市汙水下水道用戶排水審查，導入行動自然人憑證。記者謝進盛／翻攝

水利局

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