煙波集團6月接手檜意森活村 預計投入8000萬營運成本

縣定古蹟虎尾涌翠閣，建立於昭和14年（西元1939年）為官方招待所，目前由虎尾鎮公所維護管理，隨觀光人數增加，因缺乏導覽人員，公所將於本月在建築內部設置「 AI科技智慧導覽機」，可深度介紹該古蹟之美及

2026-05-03 14:40