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煙波集團6月接手檜意森活村 預計投入8000萬營運成本
今年4月30日林鐵及文資處完成「檜意森活村」委託營運標租評選，最終由煙波集團獲選為第一優勝廠商。煙波公司預計於5月底前完成簽約，並於6月1日正式接手營運，租期為2年7個月，預估投入營運成本約8021萬元。林鐵及文資處表示，期待透過專業飯店體系的經營思維，活絡文化地標並提高服務品質，促進嘉義地區觀光發展。
林鐵及文資處今年1月15日終止原營運移轉契約後，隨即收回經營權並啟動公開標租。煙波公司以「品牌深度、創造人流、導客資源」三大理念為核心，針對文化資產保存與品牌行銷提出完整藍圖。未來計畫發揮集團導客能力，串聯主題活動與在地通路，建立結合住宿導入、園區體驗與質感消費的循環模式。
此外，煙波公司也計畫借鏡日本輕井澤「榆樹街小鎮」的自然共生精神，將園區打造為慢活場域。至於促參委外部分，林鐵及文資處目前正進行可行性評估，預計2028年底標租租約屆期後，再點交由促參廠商接續營運。
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