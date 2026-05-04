快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市皮克敏活動首日亂象多 市議員顏翎熹轟管理失靈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
議員顏翎熹與市長黃敏惠針對活動規畫與配套措施展開針鋒相對的質詢。圖／翻攝畫面
議員顏翎熹與市長黃敏惠針對活動規畫與配套措施展開針鋒相對的質詢。圖／翻攝畫面

嘉義市議會今天進行施政總質詢，多名議員張秀華、陳家平、黃思婷等人針對文化局舉辦的「皮克敏」活動提出質詢，其中議員顏翎熹質詢時與市長黃敏惠針鋒相對，對活動規畫與配套措施，顏翎熹批評市府無視事前提醒，導致活動首日亂象叢生，指這不是意外，而是「管理失靈」。

嘉義藝術節今年與手遊公司合作，打造「Pikmin Bloom迷你散步」活動，於嘉義市規畫8處特殊地點，讓民眾透過應用程式互動獲取飾品皮克敏金色花苗與明信片，活動期間更設置實體攤位發放活動地圖與遮陽帽，吸引大量全台玩家湧入，但卻引發一些亂象惹議。

顏翎熹指出，早在4月28日與3月臨時會時，就已多次提醒市府大型IP活動可能帶來的風險與人潮，但5月1日活動首日仍出現多項具體問題。首先是贈品發放規則不一，導致排隊動線極其混亂；其次是高鐵至市區的接駁班次間隔長達30分鐘，令大量遊客久候。

此外，景點周邊人車爭道情形嚴重，尤其是多處施工場地未因活動調整規畫，家長推著嬰兒車被迫走上馬路，存在公安疑慮。同時，景點人潮集中導致手機遊戲必備的網路嚴重斷線卡頓，且住宿價格大幅上升，市府卻未建立房價監測機制，導致活動美意打折扣。

市長黃敏惠回應，這是一次空前的嘗試，坦言預期與實際執行確實存在落差，但強調市府內部已有跨局處整合與討論。黃敏惠稱讚文化局同仁非常努力，局長甚至為此「曬紅又曬黑」，並稱嘉義市是一個適合實驗與實踐的城市。

對此，顏翎熹質疑，市府不應拿大量湧入的觀光人潮來做實驗，且3月與4月早已提供相關建議與提醒，市府卻未在第一天反應出應有的準備。

質詢過程中，黃敏惠轉而提及長遠交通政策，強調嘉義市需要高鐵聯外輕軌建設，認為若無相關硬體建設，交通紓解仍有瓶頸。此舉引發顏翎熹強烈不滿，要求市長不要總是給予感性的回答，目前民眾面臨的是當下的接駁班次與動線規畫問題，而非遠在天邊的輕軌，要求市府應針對具體數據與管理機制進行檢討，而非將問題推諉給中央未給予的建設。

市長黃敏惠稱嘉義市適合實驗，遭議員顏翎熹質疑拿遊客試錯。圖／翻攝畫面
市長黃敏惠稱嘉義市適合實驗，遭議員顏翎熹質疑拿遊客試錯。圖／翻攝畫面

皮克敏活動首日亂象多，嘉義市顏翎熹質詢轟管理失靈。圖／翻攝畫面
皮克敏活動首日亂象多，嘉義市顏翎熹質詢轟管理失靈。圖／翻攝畫面

皮克敏活動首日亂象多，嘉義市顏翎熹質詢轟管理失靈。圖／翻攝畫面
皮克敏活動首日亂象多，嘉義市顏翎熹質詢轟管理失靈。圖／翻攝畫面

文化局 張秀華 黃敏惠 嘉義 皮克敏

延伸閱讀

皮克敏加持！嘉義驚見「火雞的惡夢」 林聰明業績增4成、單日叫號破千

桃園推市民活動中心E化租借 民怨「看得到租不到」民政局允改善

中市公共工程導入PAS 2080認證「掛零」 議員促導入接軌國際

都更熱區鼠患多？台灣前進籲蔣萬安「滅鼠」列都更強制項目

相關新聞

嘉市皮克敏活動首日亂象多 市議員顏翎熹轟管理失靈

嘉義市議會今天進行施政總質詢，多名議員張秀華、陳家平、黃思婷等人針對文化局舉辦的「皮克敏」活動提出質詢，其中議員顏翎熹質詢時與市長黃敏惠針鋒相對，對活動規畫與配套措施，顏翎熹批評市府無視事前提醒，導致

台南限量聯名小神衣守護市民平安 府城開基天后祖廟過爐與分局合推

創建於1662年、有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，象徵「信仰守護」與「治安守護」的雙重力量，全數舉行過爐祈福儀式，今後將於反詐

星期評論／台南運河成為生活 要有持續治理機制

台南運河通航滿百年，市府投入約九千四百萬元推動南岸景觀重塑，並透過燈光裝置與市集、演唱會等營造話題、湧現人流，讓沉寂多年的水岸重新被看見，但議員點出存在施工未完成、整合不足等問題；運河要成為「日常生活

雲林虎尾古蹟涌翠閣將導入AI 「嘟嘟虎」 帶遊客深度探索古建築之美

縣定古蹟虎尾涌翠閣，建立於昭和14年（西元1939年）為官方招待所，目前由虎尾鎮公所維護管理，隨觀光人數增加，因缺乏導覽人員，公所將於本月在建築內部設置「 AI科技智慧導覽機」，可深度介紹該古蹟之美及

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅。學校雀躍說，除展現台灣新生代設計師接軌國際趨勢強大競爭力。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。