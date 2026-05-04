嘉市皮克敏活動首日亂象多 市議員顏翎熹轟管理失靈

嘉義市議會今天進行施政總質詢，多名議員張秀華、陳家平、黃思婷等人針對文化局舉辦的「皮克敏」活動提出質詢，其中議員顏翎熹質詢時與市長黃敏惠針鋒相對，對活動規畫與配套措施，顏翎熹批評市府無視事前提醒，導致活動首日亂象叢生，指這不是意外，而是「管理失靈」。

嘉義藝術節今年與手遊公司合作，打造「Pikmin Bloom迷你散步」活動，於嘉義市規畫8處特殊地點，讓民眾透過應用程式互動獲取飾品皮克敏金色花苗與明信片，活動期間更設置實體攤位發放活動地圖與遮陽帽，吸引大量全台玩家湧入，但卻引發一些亂象惹議。

顏翎熹指出，早在4月28日與3月臨時會時，就已多次提醒市府大型IP活動可能帶來的風險與人潮，但5月1日活動首日仍出現多項具體問題。首先是贈品發放規則不一，導致排隊動線極其混亂；其次是高鐵至市區的接駁班次間隔長達30分鐘，令大量遊客久候。

此外，景點周邊人車爭道情形嚴重，尤其是多處施工場地未因活動調整規畫，家長推著嬰兒車被迫走上馬路，存在公安疑慮。同時，景點人潮集中導致手機遊戲必備的網路嚴重斷線卡頓，且住宿價格大幅上升，市府卻未建立房價監測機制，導致活動美意打折扣。

市長黃敏惠回應，這是一次空前的嘗試，坦言預期與實際執行確實存在落差，但強調市府內部已有跨局處整合與討論。黃敏惠稱讚文化局同仁非常努力，局長甚至為此「曬紅又曬黑」，並稱嘉義市是一個適合實驗與實踐的城市。

對此，顏翎熹質疑，市府不應拿大量湧入的觀光人潮來做實驗，且3月與4月早已提供相關建議與提醒，市府卻未在第一天反應出應有的準備。

質詢過程中，黃敏惠轉而提及長遠交通政策，強調嘉義市需要高鐵聯外輕軌建設，認為若無相關硬體建設，交通紓解仍有瓶頸。此舉引發顏翎熹強烈不滿，要求市長不要總是給予感性的回答，目前民眾面臨的是當下的接駁班次與動線規畫問題，而非遠在天邊的輕軌，要求市府應針對具體數據與管理機制進行檢討，而非將問題推諉給中央未給予的建設。

市長黃敏惠稱嘉義市適合實驗，遭議員顏翎熹質疑拿遊客試錯。圖／翻攝畫面

皮克敏活動首日亂象多，嘉義市顏翎熹質詢轟管理失靈。圖／翻攝畫面