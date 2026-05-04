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台南限量聯名小神衣守護市民平安 府城開基天后祖廟過爐與分局合推

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣。記者袁志豪／翻攝
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣。記者袁志豪／翻攝

創建於1662年、有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，象徵「信仰守護」與「治安守護」的雙重力量，全數舉行過爐祈福儀式，今後將於反詐騙及交通安全宣導發送給市民，共同守護府城安全。

開基天后祖廟創建於明朝永曆年間，為府城最早媽祖廟之一，又稱「水仔尾開基天后祖廟」；廟內保存眾多珍貴文物，如刻有「明崇禎13年」（西元1640年）的媽祖神像，以及被列為「府城三大觀音」之一的傾聽觀音，皆見證台灣早期歷史發展與宗教文化底蘊。

開基天后祖廟主委蘇永森與第五分局副分局長吳秉蒼今天上午在廟前發表「府城雙層守護」限量聯名小神衣，共同舉行過爐祈福儀式；蘇永森表示，於農曆3月23日媽祖聖誕前夕推出聯名平安符別具意義，不僅傳達媽祖庇佑，更提醒市民遵守交通規則。

分局指出，本次邀請設計師鍾有樺操刀設計，以媽祖「天上福星 海上女神」意象為核心，主色採用象徵海洋與天空的藍色，傳遞安定與信賴感；圖像以Q版媽祖呈現，在圓潤柔和的造型中，仍保留莊嚴端雅與慈悲神韻，展現庇佑眾生的溫柔力量，手持開運包，象徵賜福納財。

小神衣底紋融入如意、古錢與祥雲等元素，寓意福星高照、四季平安與招財進寶；背面則結合警察防彈背心設計，展現警察執法的專業與辛勞，凸顯默默守護社會的角色；此外，本次亦有少量「寶寶夾款」小神衣，方便家長別於孩童衣物上，兼具平安守護與可愛造型。

分局表示，開基天后祖廟為北區重要信仰中心，亦為國定古蹟，此次合作象徵「信仰」與「法治」攜手並進，共同守護城市安全；限量小神衣將運用於反詐騙及交通安全宣導免費發送，請市民關注「國定古蹟開基天后祖廟官網」及「臺南市政府警察局第五分局」官方臉書粉絲專頁。

有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝

有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為主委蘇永森與副分局長吳秉蒼。記者袁志豪／翻攝
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為主委蘇永森與副分局長吳秉蒼。記者袁志豪／翻攝

有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝

有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝

有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝
有364年歷史的台南府城「開基天后祖廟」與台南市警第五分局融合媽祖信仰與警察形象，攜手推出限量聯名小神衣，圖為女警黃雅婕。記者袁志豪／翻攝

媽祖 台南

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