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台鹽連續14年攜伊甸做公益 伴身障青年手作母親節禮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
響應伊甸公益行動，台鹽公司參與伊甸一日志工活動，並捐贈「鮮選我塩麴」募款回饋禮，號召社會關注身障家庭需求。圖／台鹽提供
響應伊甸公益行動，台鹽公司參與伊甸一日志工活動，並捐贈「鮮選我塩麴」募款回饋禮，號召社會關注身障家庭需求。圖／台鹽提供

母親節即將來臨，台鹽公司連續14年攜手伊甸基金會關懷身障家庭、投入公益，由台鹽總經理李杰翰、副總經理洪雅萍今前往台南據點擔任一日志工，並陪伴身障青年手作母親節禮物，台鹽也將捐贈400瓶「鮮選我塩麴」作為募款回饋禮，號召社會關注身障家庭需求。

台鹽公司表示，活動安排DIY相框課程，讓台鹽志工與學員在老師引導下共同創作，從彩繪到拼貼，完成各具特色的作品，過程中也透過互動陪伴，提升學員社交與表達能力，也讓每一份作品承載對母親的心意，成為溫暖且具意義的節日禮物。

李杰翰表示，全台身障人口逾120萬名，每20位民眾中就有一位身障者，相關家庭面臨沉重的照護壓力，因此，企業除追求成長，也應回應社會需求；台鹽長期與伊甸合作，除物資支持外，也鼓勵員工投入志工服務，並致力打造友善職場，落實多元共融。

伊甸基金會也說，伊甸深耕台南身心障礙服務近15年，目前設有5處日間作業設施與2處日間照顧據點，平均每天服務約130位身障者，提供生活自理、職能培力及社交訓練，協助學員逐步融入社會並減輕家庭負擔，感謝台鹽14年來持續支持，陪伴身障朋友穩健邁向自立生活。

台鹽公司總經理李杰翰（左）陪伴伊甸學員體驗手作相框，共同將創意轉化為溫馨的母親節禮物。圖／台鹽提供
台鹽公司總經理李杰翰（左）陪伴伊甸學員體驗手作相框，共同將創意轉化為溫馨的母親節禮物。圖／台鹽提供

身障者 台南 母親節

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